La Diocesi di Crotone in piazza per salvare i migranti

La Chiesa contesta Giorgia Meloni. La Diocesi di Crotone, infatti, ha annunciato la propria adesione alla manifestazione in programma domani a Cutro, insieme alla Caritas e alla Fondazione Migrantes, due realtà ecclesiali particolarmente impegnate nella questione dei migranti.

La manifestazione è stata organizzata come gesto di solidarietà verso le famiglie delle vittime del terribile naufragio di due settimane fa, ma anche come segnale forte per fermare la strage dei migranti sulle carrette del mare. L’evento è promosso da diverse organizzazioni, tra cui il Tavolo Asilo e Immigrazione, la rete 26 Febbraio, le ONG impegnate in operazioni di ricerca e soccorso, le reti locali della Calabria, l’AOI e molte altre organizzazioni locali e nazionali.

L’obiettivo è puntare il dito sulle politiche di gestione dei flussi migratori in Italia e nell’Unione europea. Infatti, la drammatica assenza di canali sicuri e legali di accesso al territorio europeo obbliga chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà a rischiare la vita.