La disperazione di Bene Vio: “Vi prego aiutatemi”

La campionessa di fioretto paralimpica Bebe Vio è stata derubata nella notte tra giovedì e venerdì mentre aveva lasciato parcheggiata la sua auto Smart in viale Parioli. Il borsone contenente il computer portatile con la sua tesi e altri dispositivi elettronici è stato rubato da ladri che hanno aperto la macchina.



In un video appello condiviso su Instagram, Bebe Vio ha lanciato un messaggio ai ladri chiedendo di restituirle almeno la tesi o di inviarle anonimamente il file alla mail [email protected] Nell’appello, la giovane atleta ha dichiarato di non interessarsi del contenuto del borsone, ma solo della sua tesi, in quanto deve consegnarla presto e non vuole rischiare di non laurearsi a causa del furto.



Bebe Vio, laureanda in Comunicazione e relazioni internazionali presso la John Cabot University, ha sottolineato l’importanza del computer rubato, in quanto al suo interno vi erano anche gli appunti di quattro mesi di un’altra classe.



La campionessa paralimpica ha concluso il suo appello con un ringraziamento anticipato a chiunque avesse la bontà di inviarle la tesi, sottolineando la sua gratitudine per questo gesto. La scomparsa del computer portatile e della tesi rappresenta un grave problema per Bebe Vio, che si trova ora in una situazione molto difficile. Speriamo che il suo messaggio possa raggiungere i ladri e che la tesi possa essere restituita alla proprietaria il prima possibile.