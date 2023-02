La disperazione di Bianca Balti per la figlia

Istanti di pura paura per la modella Bianca Balti. In un attimo è piombata in un pozzo di disperazione. La modella, che vive a Los Angeles con la sua famiglia, ha raccontato in lacrime il terrore provato quando è stata avvisata dalla scuola che sua figlia Mia, insieme ai compagni di classe, era stata chiusa in aula. Una decisione drastica, presa per la presenza di un uomo armato di pistola nei pressi della struttura.

Bianca Balti con la piccola Mia



“Il lato meno cool di vivere in America è che adesso ho ricevuto un messaggio dalla scuola in cui mi avvertivano che hanno messo tutti i bambini in classe, in lock-up, perché c’era un’attività della polizia – ha raccontato Balti visibilmente scossa e con gli occhi lucidi -. E il mio cuore è esploso di paura. Questo è il lato oscuro del vivere in questo Paese”. “Per fortuna non è successo niente. Però l’idea che mia figlia di 7 anni, suona l’allarme a scuola e deve correre in classe e chiudersi a chiave… it’s insane (è folle ndr)”, ha aggiunto la modella.