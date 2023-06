Nel cuore del conflitto in corso tra Russia e Ucraina dal 2022, la distruzione della diga di Kakhovka è diventata una pietra miliare di significato geopolitico. Il 18 Giugno 2023, il New York Times ha avanzato accuse gravi, affermando che le prove raccolte indicano chiaramente che la distruzione della diga sia stata opera di Mosca.



La diga di Kakhovka, una struttura significativa sul fiume Dnepr, è stata distrutta causando un’immane catastrofe ambientale e aggravando ulteriormente le tensioni tra Russia e Ucraina. Mentre entrambe le parti negano la responsabilità per l’incidente, il New York Times cita esperti di esplosivi e ingegneri che suggeriscono un atto di sabotaggio premeditato.



Secondo il quotidiano americano, la diga, costruita in epoca sovietica, aveva un “tallone d’Achille” che sarebbe stato noto a Mosca, considerando che i disegni tecnici della struttura erano in possesso della Russia. All’interno dell’enorme blocco di cemento che costituiva la diga, c’era un piccolo passaggio che portava alla sala macchine, e sembra che sia stato questo il punto prescelto per posizionare l’esplosivo.



Le indagini suggeriscono che una carica esplosiva è stata detonata all’interno di una galleria di manutenzione sotterranea, sotto il livello dell’acqua, che porta alla sala delle turbine. L’esplosione avrebbe causato un crollo immediato della struttura con conseguenze ambientali devastanti.



Questa rivelazione getta una nuova luce sinistra sul conflitto russo-ucraino, che si trascina da più di un anno. Se queste accuse fossero confermate, la distruzione premeditata della diga di Kakhovka rappresenterebbe un ulteriore e significativo passo oltre i confini della guerra convenzionale, intensificando ulteriormente le tensioni tra le due nazioni.



Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione. Le ripercussioni di questa nuova informazione sulle relazioni tra Russia e Ucraina, e su quelle tra la Russia e il resto del mondo, potrebbero essere enormi.



La rivelazione del New York Times richiede un’indagine indipendente e approfondita. Mentre Russia e Ucraina continuano a negare ogni responsabilità, il mondo attende una conferma delle accuse. In un periodo di conflitto e incertezza, la verità sulla distruzione della diga di Kakhovka potrebbe avere un impatto significativo sull’evoluzione futura della guerra russo-ucraina.