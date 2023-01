La figlia del boss: “Non rinnego mio padre”

“Non ha mai rinnegato il padre”. Lorenza, la figlia di Matteo Messina Denaro, affida a un legale, l’avvocato Franco Lo Sciuto, una precisazione dopo le notizie apparse oggi tramite un’agenzia di stampa. E chiede anche a tutta la stampa di non avventurarsi nella “sfera intangibile dei rapporti padre-figlia”.

>>>>> La figlia che non ha mai visto



La ragazza (non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione) ha deciso di intervenire dopo che un’agenzia di stampa aveva attribuito a generiche fonti familiari la sua decisione di non andare a trovare il padre in carcere.



“Sono state diffuse attraverso i mezzi di informazione a tiratura nazionale e di divulgazione online, sin dai giorni immediatamente successivi all’arresto e con ritmo sempre più incessante ed insistente, notizie destituite di ogni fondamento, riguardanti una presunta manifestazione di volontà da parte di Lorenza Alagna di rinnegare ogni contatto con il padre – scrive l’avvocato Lo Sciu- Si smentisce in modo categorico tutto ciò che è stato pubblicato falsamente. Lorenza Alagna mai ha rilasciato alcuna dichiarazione che potesse indurre a ritenere la volontà di rinnegare ogni contatto con il padre a seguito dell’avvenuto arresto, con la doverosa precisazione che mai e poi mai sono intervenuti contatti con lui fin dalla nascita”.