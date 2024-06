La figlia di Draghi ora investe in “farmaci innovativi”. Quanto ha speso per entrare in Tes Pharma

Federica Draghi, figlia dell’ex Premier Mario Draghi, ha deciso di fare un passo significativo nel suo settore di appartenenza, investendo una cifra considerevole di 10 milioni di euro. La notizia, riportata da Repubblica, segna un momento importante per la carriera della Draghi, che lavora come biochimica e ricercatrice.

L’occasione per questo investimento è stata la nascita di una partnership fra Xge Venture, il venture capitale fondato dalla stessa Federica e da Paolo Fudarò, e Tes Pharma, una società farmaceutica umbra di eccellenza fondata dal professor Roberto Pellicciari. Questa collaborazione ha visto Federica Draghi entrare a far parte dell’azionariato della società insieme al “re del cashmere” Brunello Cucinelli.

“Da ricercatrice e biochimica sono rimasta estasiata dal laboratorio di Pellicciari”, ha dichiarato Federica Draghi. “È incredibile come in una zona isolata come l’Umbria si creino realtà internazionali di tale livello”. L’investimento comune fra Draghi e Cucinelli riguarda la produzione di farmaci innovativi.

Brunello Cucinelli ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione: “Collaborare con Tes Pharma e il Professor Pellicciari, mio amico e scienziato, per me è motivo di grande orgoglio e di massima garanzia etica per operare in armonia tra professionalità e umanità. Proveremo a fare cose belle assieme, nel segno della umana sostenibilità”.

Questa mossa rappresenta non solo un impegno economico, ma anche un investimento nella ricerca e nell’innovazione farmaceutica, dimostrando come la sinergia tra eccellenze italiane possa portare a risultati straordinari. Federica Draghi, con il suo background scientifico e la sua visione, sta tracciando un percorso che potrebbe avere un impatto significativo nel campo della biotecnologia e della ricerca farmaceutica.