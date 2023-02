La fuga di Meloni: Giorgia scappa dalle domande su Donzelli

Giorgia Meloni scappa. La premier non risponde alle domande sul caso Donzelli-Delmastro e non si presenta in conferenza stampa da oltre un mese, scegliendo di comunicare solo sui suoi social, di partecipare solo a trasmissioni programmate su Mediaset, come quella di Paolo Del Debbio ieri sera, o di telefonare in diretta a Barbara Palombelli come una Berlusconi qualsiasi.

Al telefono, procedura irrituale per là premier, Meloni è apparsa nervosa. Una Meloni che scappa è sta sulla difensiva sul caso Cospito, di cui si stava discutendo a Stasera Italia. “Atteso che il Governo non ha fatto niente, abbiamo anarchici che minacciano le istituzioni e la domanda è sul governo che sta eccitando la piazza?” chiede alla conduttrice la presidente del Consiglio.

“Il governo non ha alzato i toni e non ha mai eccitato la piazza” ribadisce, dimenticando però che lo scontro e i toni li ha alzati il suo fedelissimo Donzelli accusando l’opposizione di fiancheggiare anarco-terroristi e mafiosi, grazie alle informazioni ottenute dal sottosegretario Delmastro, altro uomo vicinissimo alla premier.

Meloni sa che i due hanno commesso più passi falsi, ma si trincera nel silenzio per difenderli e difendersi. Non a caso da Del Debbio ha parlato de caso Cospito e dell’intoccabilità del 41bis, ma non ha mai nominato i due Donzelli e Delmastro e della loro corresponsabilità nella divulgazione dei contenuti delle intecettazioni in carcere tra l’anarchico Cospito e i mafiosi al 41 bis.

È ovvio che presentandosi in conferenza stampa la premier non avrebbe potuto evitare le domande, mentre su Mediaset ha potuto farlo. Ma Meloni scappa. E sceglie di raccontare solo quello che vuole lei sulle reti dell’amico Silvio.