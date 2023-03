La gente muore in mare, Salvini si rilassa al lago

La Guardia costiera italiana è finita sotto accusa da parte delle ONG per aver ignorato la segnalazione di un barcone con a bordo 47 migranti in difficoltà, che poi è naufragato. Leggi qui. Nonostante ciò, il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini sembra non essere particolarmente preoccupato della situazione. Infatti, in una tranquilla domenica sul lago, si è fatto fotografare e filmare mentre pescava con la sua compagna Francesca Verdini.



Salvini ha persino condiviso la sua attività domenicale sui social media, augurando a tutti i suoi follower una buona domenica. La pubblicazione ha scatenato le reazioni degli utenti, che hanno attaccato il leader della Lega per la sua indifferenza sulla questione dei migranti.



Molti utenti hanno fatto notare l’incongruenza tra l’attività di Salvini e il suo ruolo di vicepremier, che include anche la responsabilità politica della Guardia costiera. Altri hanno sottolineato che Salvini ha la colpa di più di 70 morti sulla coscienza.



La vicenda dimostra la contraddizione tra l’attività politica e personale di un politico, che spesso sembra interessato solo al proprio divertimento piuttosto che alle questioni urgenti che richiedono la sua attenzione. In un momento in cui la questione dei migranti è sempre più critica, è importante che i politici si concentrino sulle soluzioni e non sulla propria immagine pubblica.