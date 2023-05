La madre si precipita nel soggiorno e rimprovera aspramente il figlio: “Non usiamo questo linguaggio…

Una mamma è alle prese con i suoi lavori domestici in cucina, mentre il figlio gioca con il suo bel trenino elettrico. Come un vero e proprio capostazione provetto questo bambino dirige il suo treno stabilendo anche le fermate. Ad un certo punto il bambino ferma il trenino e dice:

“Chiunque debba scendere, si alzi e se ne vada, perché questa è l’ultima fermata prima di Milano” e aggiunge anche “coloro che devono recarsi nella città di Milano devono affrettarsi a salire a bordo del treno e trovare un posto, perché partirà tra due minuti”.

Intanto la madre, che pur essendo impegnata non smette di tenere sotto controllo il figlio, ascolta le sue parole e corre in soggiorno a rimproverarlo. “Non usiamo questo linguaggio in casa, vai in camera tua per due ore per riflettere sul tuo comportamento. Quando tornerai, potrai riprendere a giocare con il trenino!“– tuona stizzita la donna, sottraendo il trenino al figlio.