La maestra ha proposto una sfida ai suoi alunni, chiedendo loro di portare in classe un oggetto che potesse contribuire alla protezione dell’ambiente… Continua

La maestra ha proposto una sfida ai suoi alunni, chiedendo loro di portare in classe un oggetto che potesse contribuire alla protezione dell’ambiente. Prima di farlo, però, ha richiesto loro di discutere e osservare attentamente l’oggetto con i loro genitori.

Luigi ha deciso di portare un bidone della spazzatura, spiegando che suo padre ha sottolineato quanto sarebbe importante che tutti imparassero a gettare i rifiuti nei contenitori appositi. Matteo, invece, è entrato in classe con una mascherina, motivando la sua scelta dicendo che sua mamma aveva espresso il desiderio di vedere meno automobili in circolazione.

Infine, c’era Pierino, il quale ha sorpreso la maestra presentando una bombola di ossigeno. La maestra, perplessa, gli ha chiesto cosa avessero detto i suoi genitori a proposito di quell’oggetto insolito. Pierino ha risposto con un sorriso: “Niente, signora maestra.” La maestra ha insistito, incredula: “Come niente? È un oggetto così strano!” Pierino ha continuato, spiegando: “Le posso assicurare, signora maestra, che nessuno mi ha detto niente, neppure i miei fratelli o i miei nonni.” E poi ha aggiunto con un tocco di humor: “Ah, beh… forse devo dire che mio nonno continuava a urlare: ‘Non me lo levare! Non me lo levare!'”