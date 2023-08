La mamma di Michela Murgia: “Non la vedevo da un anno…”

Oggi la Chiesa degli Artisti di Roma diventerà il luogo d’addio per Michela Murgia, la nota scrittrice scomparsa il 10 agosto a causa di un carcinoma ai reni al quarto stadio con metastasi. Una perdita che ha lasciato un vuoto immenso nel panorama letterario italiano e nei cuori di coloro che le volevano bene.



Costanza Marongiu, la madre di Michela, non potrà essere presente alle esequie. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato: «Le mie gambe sono quelle che sono». Tuttavia, sarà rappresentata dal fratello di Michela, Cristiano, e sua moglie, Ida.



Le parole di una madre



Il dolore e la sorpresa di Costanza sono palpabili. Ha raccontato di aver appreso della scomparsa della figlia da un’amica, Claudia, ma è stato vedendo la notizia in TV che ha sentito il colpo più duro: «Non me lo aspettavo». Nonostante ciò, non ha versato lacrime, un segno del suo tentativo di mantenere fortezza di fronte a una realtà così devastante.



In seguito ha rivelato che Michela era malata da un anno e mezzo, e pur conoscendo la gravità della sua condizione, la scrittrice ha cercato di proteggere la madre, mantenendo un fronte positivo: «Sto migliorando», le diceva.



Riflessioni sul passato e sul presente



La signora Marongiu ha condiviso ricordi del tumultuoso passato familiare e della complessa relazione con il padre di Michela. Ha anche parlato con affetto della dedica di Michela nel suo libro “Accabadora”, indirizzata a lei e alla zia Annetta, e ha condiviso i suoi gusti letterari, ammettendo una predilezione per i saggi della figlia, in particolare quelli sulla Sardegna.



Un ricordo vivido



Tra le tante rivelazioni, c’è l’amore di Michela per gli spaghetti con le arselle di Miras. E il loro ultimo colloquio, avvenuto una settimana prima della sua scomparsa, rimane impresso nella mente di Costanza: un momento di serenità e accettazione, in cui Michela ha espresso il desiderio di trascorrere i suoi ultimi momenti nella propria casa.



Concludendo l’intervista, la signora Marongiu ha espresso la sensazione che, nonostante tutto, Michela non sia realmente andata via: «Per me Michela non è andata via. Lei è ancora qui».



Un pensiero che molti di noi condividono. Michela Murgia vivrà sempre attraverso le sue parole e i ricordi di coloro che l’hanno amata.