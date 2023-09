La mamma dice a Pierino: “Pieri’, vai al supermercato e prendi un pacco di maccheroni”. Pierino per la strada si dimentica quello che deve comprare… Continua

Pierino, su richiesta di sua mamma, si incammina verso il supermercato per prendere un pacco di maccheroni. Tuttavia, per strada, la sua mente divaga e si dimentica completamente ciò che doveva comprare. Confuso, torna a casa e la madre glielo ripete…

…ma la sua memoria sembra giocargli un brutto scherzo, perché lungo il percorso si scorda nuovamente dell’oggetto della sua missione. Nel momento in cui si avvia di nuovo verso casa per chiedere nuovamente aiuto alla mamma, incontra un amico e decide di dirgli tutto. Pierino confessa di essersi dimenticato ancora cosa doveva comprare. L’amico, divertito, esclama: “Si nu maccarone!”.

E Pierino risponde: “Ah, grazie per avermelo ricordato! È proprio quello che dovevo comprare!”