La mamma dice a Pierino: “Vai ad aiutare la nonna!” “A fare che cosa?” chiede Pierino. La mamma risponde… Continua

La mamma dice a Pierino: “Vai ad aiutare la nonna!” “A fare che cosa?” chiede Pierino. La mamma risponde: “A mettere a posto la soffitta!” Pierino e la nonna allora si mettono al lavoro.

A un tratto la mamma sente “pum!”. “Pierino! Che cosa è successo?” “Ho buttato via il tavolo, era così vecchio!” Poi la mamma sente ancora “pum!”. “Pierino, cosa è successo ancora?” “Ho buttato via la sedia, era così vecchia!” Per una terza volta, la mamma sente “PATAPUM!” “Mamma mamma, ho buttato via la nonna: era così vecchia!”