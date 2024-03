“La mia verità”. Fedez in lacrime a “Belve” rompe il silenzio sulla rottura con Chiara

Fedez è uno dei primi ospiti di Francesca Fagnani nella nuova edizione di “Belve”. L’intervista, attesissima, andrà in onda il 9 aprile, ma pare che ci siano già alcune anticipazioni su cosa sia successo nella registrazione della puntata. Ecco cosa sappiamo.

Fedez ospite a “Belve”

Fedez è uno dei nomi più attesi per quanto riguarda gli ospiti di Francesca Fagnani, la giornalista e conduttrice con il merito di aver fatto tornare alla ribalta il format dell’intervista tête-à-tête nella televisione italiana. Fagnani è capace di andare sempre dritta al punto e come lei stessa ha affermato “non fa sconti a nessuno e tratta tutti i suoi ospiti nello stesso modo”. Tolti i convenevoli e le riverenze, dalle interviste di “Belve” emergono tutti i chiaroscuri dei personaggi noti che vengono invitati. Ora ci sono arrivate alcune anticipazioni sull’intervista di Fedez, il quale si sarebbe esposto tantissimo mostrando tutta la sua vulnerabilità davanti alle domande mirate della giornalista.

Fedez ospite a “Belve”: cosa sappiamo dell’attesissima intervista

Fedez si è dimostrato ben disposto riguardo all’invito a “Belve” e ha accettato di apparire in televisione in un momento molto particolare della sua vita privata. Dopo le notizie sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni, il pubblico è interessato a conoscere i retroscena e le ragioni del cantante e dell’influencer che fino a poche settimane fa erano soliti condividere ogni aspetto della propria vita insieme con il mondo esterno. Per quanto la giornalista avesse annunciato che l’intervista non sarebbe stata incentrata solo sulla crisi matrimoniale, siamo sicuri che qualche domanda “scomoda” sia stata fatta e pare che ora conosciamo anche la reazione del cantante. Da quanto sappiamo dalle anticipazioni del sito Adnkronos, Fedez avrebbe avuto un momento di cedimento e commozione davanti a Francesca Fagnani. Ecco cosa è successo.

Fedez scoppia in lacrime: cosa ci dicono le anticipazioni

A quanto pare dalle indiscrezioni pubblicate da Adnkronos, Fedez sarebbe scoppiato in lacrime durante la registrazione della puntata di ‘Belve’. Il repper avrebbe risposto alle domande dell’intervistatrice Fagnani parlando della crisi della relazione con la moglie e dell’amore per i figli Leo e Vittoria. Le lacrime sarebbero sopraggiunte nel momento in cui il Fedez ha voluto esprimere il suo forte desiderio di proteggerli in questa fase dolorosa.

Le altre indiscrezioni sull’intervista

Il cantante avrebbe poi ammesso che la decisione di non mostrarne più i volti dei bambini sui social sarebbe una decisione presa di comune accordo con Chiara Ferragni. Sempre sul tema del matrimonio finito, Fedez avrebbe smentito ogni illazione sui presunti flirt e tradimenti. Ma l’intervista integrale sicuramente conterrà ulteriori dettagli utili a dare un quadro completo di come Fedez stia vivendo questo momento delicato. Per non perdersela basta sintonizzarsi su Rai 2 in prima serata il 9 aprile.