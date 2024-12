La mobilità elettrica arriva nel settore dell’ospitalità

I consumatori sono sempre più consapevoli delle proprie scelte d’acquisto e tendono a prediligere brand e imprese impegnati concretamente nella riduzione dell’impatto ambientale, favorendo un modello basato sull’energia pulita e sulla tutela dell’ambiente. Questo approccio è particolarmente rilevante nel settore del food e dell’ospitalità, dove offrire servizi innovativi e sostenibili rappresenta un elemento fondamentale per attrarre nuovi clienti. La mobilità elettrica si pone come una delle scelte più sostenibili a disposizione dei cittadini. Grazie a Enel, le imprese del settore Ho.Re.Ca. possono facilitare l’accesso alla mobilità elettrica mettendo a disposizione dei clienti stazioni di ricarica. In questo modo, il pit stop diventa un’occasione per un pranzo o un caffè e, al tempo stesso, per ricaricare l’auto elettrica in modo semplice e comodo.



Set&Charge: la ricarica elettrica che rinnova il business

Set&Charge è la soluzione made-in Enel sviluppata per supportare le imprese nei settori dell’hospitality, ristorazione, wellness e retail nell’integrazione della mobilità elettrica tra i propri servizi. L’offerta permette di installare stazioni di ricarica per veicoli elettrici, mettendole a disposizione dei propri clienti o di un pubblico più ampio, attirando così nuovi utenti. La proposta si distingue per la sua integrità e completezza, oltreché per l’ampia possibilità di personalizzazione, offrendo infrastrutture di ricarica, un software gestionale intuitivo – Net Enterprise – e la fornitura di energia elettrica.

Net Enterprise consente ai titolari di configurare il servizio in base alle proprie esigenze, ottimizzando le operazioni e accreditando i ricavi direttamente in bolletta, riducendo i costi energetici complessivi. Un ulteriore punto di forza è l’integrazione con l’App Enel X Way, che mostra a tutti gli e-driver, che la usano, le stazioni di ricarica su mappe digitali. Questa funzione facilita la localizzazione delle stazioni di ricarica, aumentando la visibilità dell’attività e attirando sia viaggiatori che aziende con flotte di veicoli elettrici.

Scegliere la sostenibilità e l’energia pulita con Enel

Le imprese del settore alberghiero che desiderano adottare soluzioni sostenibili e ridurre i costi energetici possono avvalersi di diverse proposte Enel. Tra queste figurano l’ammodernamento dei sistemi di HVAC, come riscaldamento, ventilazione e aria condizionata, e il comfort management, che grazie a tecnologie avanzate migliora la qualità dell’aria e il comfort termico negli ambienti. Altre opzioni includono i sistemi di Power Quality, come Save Up, progettati per ottimizzare la qualità dell’energia, e l’installazione di impianti fotovoltaici che generano energia pulita, aumentando l’autonomia dell’impresa, riducendo le emissioni di CO2 e contenendo i costi in bolletta.

Integrare soluzioni sostenibili ed energia pulita nelle proprie attività non solo permette di offrire servizi innovativi e utili, ma consente anche di distinguersi come un’azienda responsabile, attenta al proprio impatto ambientale.