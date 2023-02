La moglie di Mihajlovic reagisce agli haters

“Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni… È il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente forte truccata e ben vestita… In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato … MA QUESTA SONO IO”. Queste le parole di Arianna Mihajlovic che su Instagram ha reagito agli haters che la criticano per il suo atteggiamento. Arianna ha spiegato quello che, come le ha detto Elena Santarelli, non ha bisogno di alcun tipo di giustificazione: “È ingiusto che tu debba dare spiegazioni, ma comprendo anche la necessità. Questa sei te e alla fine chi ti critica o chi critica qualsiasi persona che affronta un dolore come il tuo, come il vostro farà i conti con la sua anima”.