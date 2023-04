La rincorsa di Elly, sempre più vicina a Giorgia. E anche tra i poli…

La politica italiana continua a essere oggetto di un intenso dibattito pubblico: il sondaggio realizzato da Antonio Noto per Repubblica tra il 18 e il 19 aprile rivela un importante calo di consensi per Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni ha perso terreno, scendendo al 28% dei consensi, con un distacco di soli sette punti percentuali dal Partito Democratico di Elly Schlein, che ora si attesta al 21%.

>>>>>>Meloni non mantiene le promesse



Il centrodestra, tuttavia, rimane in testa alle preferenze degli elettori, con il 46,5% dei consensi, mentre il centrosinistra raggiunge il 26%. Il sondaggio mette in luce anche il successo della linea politica di Matteo Salvini, che ha riportato ossigeno alla Lega al 10%, con una strategia di distacco da Fratelli d’Italia e di rivendicazione delle nomine e dell’abolizione della protezione speciale.



Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si attesta al 15%, mentre Azione di Carlo Calenda raggiunge il 5%. Italia Viva di Matteo Renzi si ferma al 2,5%, mentre l’alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 3%. Infine, Più Europa chiude al 2%.



In sintesi, il panorama politico italiano appare alquanto frammentato, con un centrodestra che rimane in testa alle preferenze degli elettori, ma con una significativa rimonta del centrosinistra..