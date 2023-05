La risposta del medico ti farà ridere a crepapelle!

In un’ordinaria giornata, un uomo preoccupato decide di recarsi dal suo medico di fiducia per una visita. Dopo aver esposto i suoi sintomi e aver sottoposto il dottore a un interrogatorio dettagliato, arriva finalmente il momento della verità. Con un’espressione seria, l’uomo chiede al dottore con trepidazione: “Allora dottore, mi dica la verità, sono grave?”. Il medico, con calma e un sorriso appena accennato, risponde: “Guardi, ho una buona notizia per lei. Dovrà prendere queste pillole, una volta al giorno, per tutta la vita”.

L’uomo, sollevato, esclama: “Ah, meno male dottore! Mi rincuora sentire che non è nulla di grave. Ero preoccupatissimo, convinzione fosse molto peggio”. Il medico, con la sua consueta pacatezza, allunga al paziente una scatola di pillole e aggiunge con un tocco di ironia: “È una scatola da 6, le dovrebbe bastare”.