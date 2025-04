“La risposta entro oggi”. Offerta finale di Trump per la pace Russia-Ucraina

Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta per porre fine alla guerra in Ucraina, che include il riconoscimento della Crimea come parte della Russia e l’accettazione del controllo russo su gran parte dei territori occupati dal 2022. Secondo fonti citate dal Washington Post, la proposta prevede anche la possibilità di rimuovere alcune sanzioni contro Mosca in un futuro accordo. La Casa Bianca attende una risposta da Kiev entro la fine della settimana, durante un incontro previsto a Londra con funzionari statunitensi, ucraini ed europei.​

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe espresso la volontà di fermare l’invasione dell’Ucraina lungo l’attuale linea del fronte. Tuttavia, secondo il Financial Times, alcuni leader europei temono che questa mossa sia una strategia per ottenere concessioni da parte di Trump.​

Kiev è sotto pressione per rispondere alla proposta americana, che include anche l’esclusione dell’Ucraina dalla NATO e la creazione di una zona neutrale attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo di Washington. Secondo il Wall Street Journal, la bozza presentata a Parigi non soddisfa tutte le richieste russe, in particolare il riconoscimento del controllo legale su quattro regioni dell’Ucraina orientale.​

Mentre gli Stati Uniti cercano di mediare un accordo, l’Europa mantiene una posizione più rigida nei confronti della Russia. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno ribadito il loro impegno a fornire aiuti militari a Kiev. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere favorevole a una tregua, ma ha bisogno di maggiori dettagli da parte degli Stati Uniti prima di prendere una decisione definitiva.​