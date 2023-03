“La Russa porta il mondo alla catastrofe nucleare”

Energoatom, l’operatore ucraino per il nucleare, ha pubblicato un comunicato che avverte che la Russia sta portando il mondo sull’orlo di una catastrofe nucleare. Questo comunicato è stato emesso subito dopo i negoziati delle Nazioni Unite sulla smilitarizzazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, che ospita quattro centrali e un totale di quindici reattori attivi nel paese. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande in Europa, si trova in una zona che ha visto ripetuti scontri tra truppe russe e ucraine.



Negli ultimi mesi, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha denunciato la situazione come “insostenibile” e ha dichiarato che i bombardamenti in corso rappresentavano “una costante minaccia alla sicurezza nucleare”. Il direttore dell’Agenzia, Rafael Mariano Grossi, ha descritto la situazione come “senza precedenti” e “del tutto inaccettabile per un impianto industriale di questa dimensione e con il materiale nucleare che vi si trova”.



La vicinanza dei bombardamenti alla centrale nucleare, con i reattori a pochi metri di distanza, ha creato un pericolo immediato per la sicurezza nucleare. La situazione attuale è molto preoccupante e richiede un’azione immediata per evitare una catastrofe nucleare.