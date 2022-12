La Russa risponde alle accuse

“Mi domando se chi strumentalmente sta polemizzando contro il Presidente del Senato abbia veramente letto il suo post nel quale ricorda il padre che – testuale – ‘scelse con il Msi per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana’. La piena adesione del Msi alla democrazia e al Parlamento è storia e nessuno può negarla”.

Emiliano Arrigo, portavoce del Presidente del Senato, risponde per conto di La Russa alla pioggia di critiche arrivata dopo il suo post che celebrava la nascita del Movimento sociale italiano, partito di ispirazione fascista.