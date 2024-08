La sua medaglia è destinata a rimanere nella memoria come una delle più splendide vittorie dell’Italia a Parigi 2024. Alice D’Amato ha stupito e commosso tutti conquistando un oro straordinario alla trave, regalando alla ginnastica artistica italiana una delle sue pagine più belle. Dopo la premiazione, l’atleta non è riuscita a trattenere le lacrime di gioia, accolta da un’ovazione calorosa da parte di tutto lo stadio. Ma chi è questa straordinaria ginnasta che ha fatto sognare tutta l’Italia? Scopriamolo insieme.

Alice D’Amato ha una sostenitrice speciale: sua sorella gemella Asia, anch’essa campionessa di ginnastica, che però non ha potuto partecipare a questa edizione delle Olimpiadi a causa di infortuni. Alice è nata il 7 febbraio 2003 a Genova, ha 21 anni ed è alta 1.58 m. La sua avventura nella ginnastica è iniziata a soli 7 anni, dopo un breve periodo dedicato alla danza. A 12 anni si è trasferita a Brescia per allenarsi con la società sportiva Bixia, e nel 2015 ha partecipato alla sua prima importante competizione in serie C1.

La sua carriera è poi decollata rapidamente: dagli International Gymnix a Montreal nel 2017, agli Europei di Glasgow nel 2018 dove ha vinto l’oro nella competizione a squadre, fino a diventare un membro delle Fiamme Oro e partecipare ai Mondiali di Stoccarda nel 2019.

Ai Giochi di Tokyo, Alice ha gareggiato insieme alla sorella Asia, con l’Italia che si è piazzata quarta nella finale a squadre e Alice qualificata per la finale all-around, conclusa al 20º posto. Ai successivi Mondiali di Kitakyushu, ha ottenuto l’ottavo posto nell’all-around. L’esperienza olimpica di Tokyo è stata così significativa che Alice ha deciso di tatuarsi i cinque cerchi olimpici e la scritta “Tokyo 2020” per ricordarla per sempre.

Oltre alla ginnastica artistica, Alice pratica anche danza acrobatica e ha una grande passione per la musica.