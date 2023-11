Mercedes White influencer molto nota su TikTok, ha raccontato ai suoi follower la tragedia che l’ha colpita dopo la morte inaspettata del suo bambino di appena 2 anni.

Il piccolo, morto secondo alcune indiscrezioni per arresto cardiaco, è venuto a mancare in pochi minuti. Mercedes ora è distrutta dal dolore e ha deciso di condividere questa terribile esperienza sui social.

A raccontare la triste vicenda di Mercedes è stato il Daily Mail.

Mercedes in lacrime: “Lui per me era tutto”

Mercedes non ha spiegato ai suoi follower il motivo della morte di suo figlio. Ha condiviso invece il dolore che sta provando in questi giorni: “Lui era per me tutto, ora se n’è andato. Non so come elaborare questo. Ha dormito con noi dal giorno in cui lo abbiamo portato a casa. L’ho coccolato ogni notte. Continuo ad aspettare che i suoi piedini mi prendano a calci nella schiena”.

Forse il piccolo è venuto a mancare per una malformazione cardiaca

L’ipotesi più attendibile, per ora, è che il piccolo avesse una malformazione cardiaca congenita della quale purtroppo nessun medico si era mai accorta.

Mercedes ha raccontato di una morte avvenuta in pochissimo tempo: “Mio figlio ha perso la vita questa mattina e non riesco davvero a capire perché. Ha avuto una sorta di arresto cardiaco. Stavamo andando in ospedale e le cose sono andate sempre peggio“.

Ora mamma Mercedes è distrutta dal dolore e non le rimane che condividere i momenti vissuti col suo piccolo.

