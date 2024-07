La (strana) classifica europea delle mete turistiche più ambite del 2024. Quattro italiane fra le prime 20. Ecco quali

L’avvicinarsi delle vacanze estive porta con sé una nuova ondata di classifiche delle mete turistiche europee più ricercate, tra le quali spicca quella stilata da European Best Destination, un sito rinomato per questo tipo di rilevamenti. La classifica è il risultato delle valutazioni di oltre un milione di viaggiatori internazionali, che hanno scelto tra 500 possibili destinazioni. Quest’anno, la graduatoria presenta alcune sorprese inaspettate nelle prime venti posizioni. L’Italia è rappresentata da quattro località, anche se nessuna di queste figura nelle primissime posizioni. La vetta della classifica è occupata dalla Spagna, con Marbella al primo posto. Questa scelta è stata influenzata dalla bellezza del luogo, dalle opportunità di shopping, dall’eccellente cucina e dalla presenza di un rinomato golf club. Al secondo posto troviamo Monaco, un risultato sorprendente. Sembra che i turisti apprezzino particolarmente il mix di cultura, storia, tranquillità e sicurezza che caratterizza questa destinazione. Queste preferenze mostrano un’interessante varietà di criteri considerati dai viaggiatori, dalla bellezza paesaggistica alle opportunità di svago, passando per aspetti culturali e di sicurezza. La classifica di European Best Destination si conferma così una risorsa preziosa per chi cerca ispirazione per le proprie vacanze estive.

Completa il podio l’isola di Malta, destinazione marcatamente marittima ma non priva di bellezze architettoniche. Da qui in poi le cose si fanno più curiose. Perché al quarto posto si piazza la città di Ginevra, in Svizzera. Bellissima per i paesaggi, la presenza del lago e l’ordine e la pulizia tipici del Paese che la ospita. Ma non ci aspettavamo fosse così “gettonata”. Ancora più sorprendente la quinta posizione: la città di Batumi, nella regione di Adjara, in Georgia. Non so in quanti di voi l’abbiano sentita nominare prima, anche se la presenza del mare e la meraviglia naturale di una Regione definita “una delle più belle del mondo” ne fanno a quanto pare un piccolo gioiello. Altrettanto sorprendente il sesto posto di Riga, bella città della Lettonia. Detto delle prime posizioni, vediamo quali sono le località italiane segnalate da European Best Destination. All’ottavo posto, un gradino sotto la portoghese Madeira, troviamo la sempiterna Firenze. Seguita da Londra, Reykjavik (Islanda), Lege Cap Ferret (Francia).

Proseguendo nell’analisi della classifica delle migliori destinazioni europee per il 2024 stilata da European Best Destination, al dodicesimo posto troviamo la seconda località italiana, sempre in Toscana: la splendida Siena. Questo riconoscimento evidenzia l’apprezzamento dei turisti per la bellezza storica e artistica della città. Sorprendentemente, al tredicesimo posto si colloca la piccola Isola di Ponza, situata di fronte alle coste del Lazio. Questa destinazione insulare sembra aver conquistato i cuori dei viaggiatori con il suo fascino naturale e le sue acque cristalline. Al diciassettesimo posto, troviamo un’altra meta italiana: Sirmione, una cittadina situata sul Lago di Garda in Lombardia. I turisti apprezzano particolarmente il lago e le spiagge, la storia, la proposta culinaria di alta qualità, l’eleganza dei luoghi e il suggestivo Castello Medievale, che è parzialmente sommerso nelle acque del lago. Un’ultima curiosità riguarda la Grecia, una meta molto ambita e frequentata. Nella classifica di quest’anno, la sua unica rappresentante è l’isola di Thassos, che si colloca al ventesimo posto. Questo risultato sottolinea che, sebbene la Grecia sia generalmente molto popolare, le scelte dei viaggiatori possono riservare sorprese inaspettate.