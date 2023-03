La tragedia di Ambrosini: “Mio figlio è incurabile”

Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha pubblicato un toccante video sui social in cui racconta la sua nuova situazione familiare, stravolta dalla malattia del figlio di 6 anni appena diagnosticata, il diabete di tipo 1.



Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa, che comporta la necessità di monitorare costantemente la glicemia e fare iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni. Attualmente, non esiste una cura per questa malattia, ma c’è la speranza che la ricerca scientifica possa fare dei progressi.



Ambrosini, insieme alla sua famiglia e a tutti i parenti delle 200.000 persone che hanno questa malattia, ha la necessità e la volontà di sapere che prima o poi si arriverà a una cura definitiva. Per questo motivo, ha deciso di partecipare alla Milano Marathon insieme ad altri ex compagni di squadra per sostenere la Fondazione Italiana Diabete.



Attraverso il suo profilo Instagram, Ambrosini ha invitato tutti a sostenere la loro staffetta, chiamata “Born to Run“, attraverso la Rete del Dono. Il suo obiettivo è quello di trovare una cura per questa malattia e di permettere a suo figlio Alessandro di guarire dal diabete di tipo 1.



Massimo Ambrosini, dopo aver lasciato il calcio giocato, si è dedicato al commento tecnico e ha continuato a tenersi in grande forma partecipando a più maratone. La sua partecipazione alla Milano Marathon insieme alla Fondazione Italiana Diabete dimostra la sua volontà di fare la differenza nella lotta contro questa malattia.