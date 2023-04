La tragedia di Michael J. Fox: “Sto per morire”

Michael J. Fox, noto attore di Hollywood, ha rilasciato un’intervista alla CBS in cui ha rivelato di sentirsi sempre più vicino alla morte. L’attore, che ha combattuto contro la malattia di Parkinson dal 1991, ha parlato apertamente della sua salute e delle difficoltà che sta incontrando nella vita quotidiana. Fox ha dichiarato di non pensare di raggiungere gli 80 anni, a causa delle complicazioni causate dalla sua malattia.



L’attore è stato sempre molto aperto riguardo alla sua battaglia contro il Parkinson e ha utilizzato la sua piattaforma per diffondere consapevolezza sulla malattia e promuovere la ricerca medica. Grazie alla sua fondazione, sono stati fatti grandi progressi nella comprensione del morbo e nella ricerca di una possibile cura.



Tuttavia, nonostante il suo impegno nella lotta contro il Parkinson, l’attore ha rivelato che ogni giorno è sempre più difficile convivere con la malattia. Ha anche rivelato di essere stato sottoposto ad un intervento alla spina dorsale per rimuovere un tumore benigno che gli ha causato problemi alla deambulazione e lesioni varie.



L’intervista alla CBS mostra un Michael J. Fox tremante e con difficoltà nel parlare, il che può risultare scioccante per coloro che lo ricordano come il giovane e scattante protagonista di “Ritorno al Futuro”. Tuttavia, nonostante le difficoltà, Fox si è sempre dimostrato ottimista e grato per le cose che la vita gli ha dato.



In definitiva, la storia di Michael J. Fox è un esempio di forza e determinazione. L’attore ha combattuto contro la malattia con coraggio e ha utilizzato la sua piattaforma per diffondere consapevolezza sulla malattia di Parkinson. Nonostante il peggioramento delle sue condizioni, l’attore continua a essere grato per le piccole cose e a guardare al futuro con ottimismo.