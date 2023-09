La tragica scomparsa di Silvina Luna: il medico dei vip ancora a piede libero

L’Argentina è ancora scossa dalla recente morte di Silvina Luna, celebre attrice, modella e conduttrice con una carriera ventennale e una vasta schiera di fan. La causa? Le complicazioni di un intervento di chirurgia estetica risalente al 2011.



Silvina, famosa in tutto il paese e attiva sui social con oltre 1,5 milioni di followers su Instagram, è deceduta a soli 43 anni, dopo un lungo calvario iniziato dodici anni fa. A seguito di un ritocco estetico eseguito dal “medico dei vip”, Aníbal Lotocki, le sono state iniettate sostanze non autorizzate che hanno drasticamente compromesso la sua salute.



La Luna è stata ricoverata per ben due mesi presso l’Ospedale italiano di Buenos Aires a causa di complicazioni legate all’insufficienza renale di cui soffriva. L’intervento di Lotocki ha avuto gravi ripercussioni sulla sua salute, culminando in un tragico esito. Nonostante sia stato condannato nel 2022 a una pena di 4 anni e l’interdizione dalla professione medica per 5 anni, Lotocki risulta ancora libero grazie a un ricorso presentato dai suoi legali.



Silvina non ha mai taciuto il suo dramma, denunciando il suo stato in varie occasioni. Nel 2014, in un’intervista, aveva dichiarato: “Hanno messo nel mio corpo delle sostanze tossiche che mi stanno consumando lentamente. Devo lottare per stare meglio, ma voglio mettere in guardia le altre donne”.



Il pubblico ha sempre mostrato grande affetto verso l’artista, che ha iniziato la sua carriera partecipando al Grande Fratello argentino nel 2001. A seguito della sua popolarità, ha lavorato come modella, conduttrice e attrice, continuando a perseguire la sua passione anche quando le sue condizioni di salute peggioravano. Nel corso della sua carriera, Luna ha anche avuto una relazione con l’ex calciatore argentino naturalizzato italiano, Daniel Osvaldo.



Con la morte di Silvina, Aníbal Lotocki potrebbe ora essere imputato per omicidio colposo, aggravando ulteriormente la sua posizione.