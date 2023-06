La voce di Alessandro Gassmann: YouTube, adesso basta!

“Una legge che vieti di guadagnare da YouTube, costringa chi posta a mettere sempre faccia e indirizzo email, e che sequestri gli introiti in caso di danni procurati. Se youtuber sotto i 22 anni, punibili anche genitori. La situazione è fuori controllo e va regolata. Questi ragazzi non devono mai più avere accesso a YouTube e ora vanno buttate le chiavi”, ha commentato Alessandro Gassmann sui suoi profili social in merito alla tragedia di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel, di 5 anni, durante un incidente automobilistico. Nell’altra auto coinvolta, una Lamborghini, si trovavano degli youtuber del canale TheBorderline, probabilmente impegnati in una challenge sociale: rimanere 50 ore nell’auto senza mai uscire.



L’incidente ha suscitato una forte reazione pubblica, portando a una riflessione approfondita sull’utilizzo dei social media, in particolare sulle sfide che spesso si trasformano in tragedie. Gassmann ha espresso la sua preoccupazione riguardo a questa situazione, sostenendo la necessità di regolamentare l’ambiente digitale. Secondo l’attore, bisognerebbe introdurre una legge che proibisca agli youtuber di guadagnare attraverso YouTube, li obblighi a mostrare sempre il proprio volto e fornire un indirizzo email, e preveda il sequestro dei guadagni in caso di danni causati dalle loro azioni. Inoltre, ha suggerito che i genitori dei youtuber sotto i 22 anni dovrebbero essere ritenuti responsabili e soggetti a punizioni.



Le dichiarazioni di Gassmann hanno ricevuto reazioni contrastanti. Molti utenti hanno criticato il suo punto di vista, sottolineando che ci sono molti youtuber che svolgono un importante lavoro di divulgazione e che vietare il guadagno su YouTube sarebbe un’ingiustizia. Un utente ha fatto notare che non si può equiparare il cinema e la televisione, realizzati da professionisti che rispettano regole rigide, a contenuti generati da individui senza competenze o conoscenze adeguate.



Tuttavia, Gassmann ha difeso la sua posizione, sostenendo che il problema principale risiede nella mancanza di regole e nella diffusione di contenuti dannosi e privi di valore sui social media. Ha ribadito che il confronto tra l’industria cinematografica e televisiva e le piattaforme digitali non è appropriato, poiché queste ultime permettono a individui senza esperienza di ottenere ricchezze e influenzare negativamente gli altri.



Altre personalità del mondo dello spettacolo, come l’attrice Anna Foglietta e la cantante Noemi, hanno espresso solidarietà alle parole di Gassmann e hanno condiviso la sua preoccupazione riguardo alla deriva negativa che coinvolge le nuove generazioni sui social media. Hanno sottolineato l’importanza di riprendere il contatto con la realtà e promuovere l’empatia, invece di esaltare comportamenti distruttivi e tossici.



La tragedia di Casal Palocco ha messo in luce l’urgenza di affrontare il tema della regolamentazione dei social media e delle sfide che vi vengono proposte. Mentre le piattaforme digitali hanno offerto opportunità straordinarie per la condivisione di contenuti, è importante considerare gli aspetti negativi che possono derivarne. La questione sollevata da Alessandro Gassmann ha acceso il dibattito sulla necessità di adottare misure concrete per prevenire tragedie simili in futuro.



È evidente che una regolamentazione adeguata dei social media può svolgere un ruolo chiave nella protezione della sicurezza dei partecipanti e nella promozione di contenuti positivi. Tuttavia, è importante trovare un equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela delle persone coinvolte. Le norme e le leggi devono essere attentamente studiate e bilanciate per evitare restrizioni eccessive, ma al tempo stesso devono garantire la sicurezza e la responsabilità degli utenti.



In conclusione, la tragedia di Casal Palocco ha sollevato interrogativi importanti sulla regolamentazione dei social media e delle sfide online. È fondamentale che i responsabili politici, le piattaforme digitali e la società nel suo insieme lavorino insieme per garantire un ambiente online sicuro e responsabile.