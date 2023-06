L’addio a Brett Hadley: il volto di Carl Williams di “Febbre d’amore”

Il mondo dello spettacolo ha perso una delle sue icone. L’attore statunitense Brett Hadley, noto per aver interpretato il personaggio del detective della polizia di Genova City Carl Williams nella soap opera “Febbre d’amore”, è deceduto all’età di 92 anni in un ospedale della California.



Nato il 25 settembre 1930 a Louisville, nel Kentucky, Hadley mostrò un precoce interesse per le arti performative. Decise di seguire la sua passione frequentando l’Università del New Mexico, dove studiò arte drammatica. Successivamente, iniziò la sua carriera di attore al rinomato Goodman Theatre di Chicago, prima di fare il grande salto verso il piccolo schermo.



Hadley si affermò nel mondo della televisione con un debutto nel 1969 nell’episodio di “Reporter alla ribalta”. La sua carriera televisiva continuò ad essere fruttuosa con apparizioni in popolari telefilm dell’epoca come “Ironside”, “Sulle strade della California”, “Una famiglia americana”, “Il tenente Kojak”, “Marcus Welby”, “Agenzia Rockford”, “I Colby” e “Mike Hammer”.



Nel 1980, Brett Hadley entrò a far parte del cast della famosa soap opera “Febbre d’amore”, dove interpretò il ruolo di Carl Williams, il padre di Paul Williams (Doug Davidson). Rimanendo nella serie fino al 1990, il suo personaggio scomparve misteriosamente, solo per riapparire nel 1998. In questo ritorno sorprendente, Hadley interpretò un personaggio chiamato Jim Bradley, che si scopre essere Carl Williams con amnesia a seguito di un brutale pestaggio. Hadley lasciò definitivamente la soap opera nel 1999, segnando la fine di un’era.



Nonostante la sua prolifica carriera televisiva, Hadley non si limitò solo al piccolo schermo. Ricordiamo le sue interpretazioni in una serie di film come “Mad Bomber – L’uomo sputato dall’inferno” (1973), “Funny Lady” (1975), “Vendetta trasversale” (1989) e “The Babe – La leggenda” (1992).



Oltre alla sua passione per la recitazione, Hadley coltivava un interesse per il mondo della musica. Per anni, tra un film e l’altro, si divertì a fare il barista al The Palomino, un noto nightclub di musica country a nord di Hollywood. Qui, ebbe modo di coniugare il suo amore per la recitazione con quello per la musica e la vita notturna.



La scomparsa di Brett Hadley segna la fine di un’epoca. L’attore, con la sua versatile carriera, ha contribuito a definire il volto della televisione e del cinema americani. Il suo lavoro e il suo talento saranno ricordati e apprezzati da tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscere il suo personaggio, sia sul grande che sul piccolo schermo.