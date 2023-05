L’addio alla Regina del Rock: Tina Turner si spegne a 83 anni

Con profondo dolore, la comunità musicale si prepara a salutare una delle voci più influenti del XX secolo. Tina Turner, icona della musica rock e soul, ci ha lasciati all’età di 83 anni. L’artista si è spenta nella sua casa in Svizzera, dopo una lunga malattia.

>>>>>> Dieci cose da sapere su Tina Turner



Nata Anna Mae Bullock il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee, Tina Turner si è distinta per la sua inimitabile presenza scenica, la sua potenza vocale e la sua resilienza di fronte alle avversità. Dal 1958, quando ha iniziato la sua carriera musicale, Tina ha dimostrato una costante capacità di reinventarsi, diventando un simbolo di forza e rinascita per le donne di tutto il mondo.



Il suo debutto musicale avviene al fianco di Ike Turner, con cui forma l’Ike & Tina Turner Revue, un progetto che darà vita a numerosi successi come “Proud Mary” e “River Deep – Mountain High”. Nonostante le difficoltà personali e la violenza domestica subita da Ike, Tina non rinuncia alla sua passione per la musica.



Nel 1984, dopo essersi separata da Ike, Tina lancia il suo album solista “Private Dancer”, che si rivela un enorme successo globale e la consacra come regina del rock ‘n’ roll. “What’s Love Got to Do with It”, estratto dall’album, le vale tre Grammy Awards, mentre l’album stesso vende oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo.



Nel corso degli anni, Tina Turner si è affermata come una delle artiste più premiate nella storia della musica. Con oltre 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 12 Grammy Awards, il suo impatto e la sua influenza si fanno sentire ancora oggi.



Nonostante si sia ritirata dal mondo della musica nel 2009, il suo retaggio continua a vivere nelle generazioni di artisti che si ispirano al suo spirito indomabile. Nel 2018, il suo incredibile viaggio di vita e carriera è stato immortalato nel musical “Tina: The Tina Turner Musical”, che ha debuttato a Broadway, ottenendo grande successo di pubblico e critica. La sua vita è diventata anche un film, un musical di Broadway e un documentario della HBO nel 2021, quello con cui ha preso commiato dal suo pubblico.



La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile per il mondo della musica. Ma il suo spirito, la sua forza e la sua musica continueranno a risuonare nei nostri cuori, rimanendo una fonte d’ispirazione per le future generazioni di artisti.



Ricordiamo Tina Turner non solo come l’incredibile icona del rock che è stata, ma anche come la donna coraggiosa e resiliente che ha saputo affrontare le avversità con forza e determinazione. Il suo contributo alla musica e alla società non sarà mai dimenticato.



Addio, Tina. La tua voce continuerà a risuonare per sempre.