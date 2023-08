L’attrice statunitense Hersha Parady, meglio conosciuta per il suo ruolo di Alice Garvey nella celebre serie televisiva “La casa nella prateria”, ci ha lasciati mercoledì 23 agosto, all’età di 78 anni. La triste notizia arriva da Norfolk, Virginia, dove l’attrice si trovava nella casa di suo figlio, Jonathan Peverall.



Fu lo stesso Peverall ad annunciare la scomparsa di sua madre al “The Hollywood Reporter”, rivelando che Parady stava combattendo una battaglia contro un tumore al cervello. Nel tentativo di supportare le spese mediche, Jonathan aveva aperto una pagina su GoFundMe in aiuto della madre.



La carriera di Hersha



La Parady fece il suo debutto in “La casa nella prateria” nella quarta stagione, nel 1977, nel ruolo di Alice Garvey, una parte che ricoprì fino al 1980. La sua ultima apparizione nella serie avvenne in una tragedia, quando il suo personaggio perì in un incendio. Ma prima di questo, aveva già fatto la sua prima apparizione nella serie nella terza stagione nel 1976, interpretando Eliza Ingalls.



Una vita dedicata all’arte



Hersha Parady nacque come Betty Sandhoff il 25 maggio 1945 a Berea, nell’Ohio. Dopo essersi diplomata alla Berea High School nel 1963, la Parady fece le sue prime armi teatrali al Cleveland Play House, proseguendo la sua carriera in vari teatri regionali. La sua carriera prese una svolta quando, trasferitasi a Los Angeles, ottenne un ruolo significativo a fianco di Jon Voight in “Un tram che si chiama desiderio”.



Il suo debutto televisivo avvenne con “Bearcats!” nel 1971. Successivamente apparve in altre celebri serie come “Mannix”, “Una famiglia americana” e “Racconti della frontiera”.



Hersha condivise la sua vita con il produttore John Peverall, vincitore dell’Oscar per il miglior film nel 1979 per “Il cacciatore”.