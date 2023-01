Giuseppe Conte, la ex moglie contro Olivia Paladino: “Le gatte morte vincono sempre”

Le vacanze natalizie di Giuseppe Conte, trascorse insieme alla compagna Olivia Paladino in un albergo a 5 stelle di Cortina d’Ampezzo, hanno provocato una valanga di polemiche. Secondo i critici del leader del M5S, infatti, non è accettabile mostrarsi come il difensore dei poveri e del reddito di cittadinanza e, contemporaneamente, continuare a fare una vita da nababbo. Polemiche subito rispedite al mittente dal diretto interessato che, però, ora dovrà fare i conti anche con un’interrogazione parlamentare dei renziani sulle spese effettuate dalla sua scorta sulle Dolomiti. A rinfocolare la polemica ci pensa anche Dagospia che riporta alcune dichiarazioni bollenti dell’ex moglie di Conte, Valentina Fico.

Giuseppe Conte a Cortina con Olivia Paladino

La Fico è membro dell’Avvocatura dello Stato e madre del figlio 16enne di Giuseppe Conte. Nei giorni scorsi aveva commentato con il Corriere della Sera l’episodio delle vacanza di lusso dell’ex marito a Cortina prendendone le difese, non senza però evitare di lanciare qualche frecciatina nei confronti di Olivia Paladino. “Era la prima volta che ci andava. Lì c’era già la compagna con la figlia e lui le ha raggiunte per il Capodanno”, ha rivelato la donna, aggiungendo però che la Paladino è “miliardaria”.

“Dove volete che passi le vacanze, in un ostello? E lui era ospite, non ha mica pagato. E poi Olivia ha degli hotel, le fanno prezzi speciali”, ha concluso poi la Fico. A tirare nuovamente fuori il caso delle vacanza di Conte a Cortina è invece il collaboratore di Dagospia, Giuseppe Candela, nella sua rubrica ‘A lume di Candela’. Secondo Candela il gruppo social ‘Bambine di Giuseppe Conte’ ha difeso con decisione il suo idolo. Ma, di contro, anche le ‘Bimbe di Valentina Fico’ hanno fatto sentire le loro voci, attaccando con violenza l’ex premier.

“Vi svelo un segreto mai detto. Non siamo separati legalmente ma ancora per poco spero. In teoria sulla carta siamo ancora sposati, ma non cambia niente”, aveva scritto su quel gruppo Valentina Fico nel giugno scorso. “Non ce l’ho con lui ma con che lei che non ha lasciato perdere un uomo sposato”, attacca invece una donna membro del gruppo. “Soprattutto se è marito di un’amica, ma lasciamo perdere. Mi taccio per sempre”, replica acida la Fico.

Poi un altro utente bolla come una “gatta morta” Olivia Paladino. E la ex moglie di Conte non si tira indietro. “Se ti leggi il libro sulle gatte morte capirai che vincono sempre. Quindi nessuna sorpresa. Io posso dare solo un consiglio: se avete figli non mandate mai i vostri mariti a prenderli a scuola. Specialmente dove ci sono mamme single”, questo il suo affondo contro la sua rivale in amore.

