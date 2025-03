L’allarme degli esperti: “In arrivo un’altra pandemia”, situazione grave

Negli ultimi mesi, la comunità scientifica ha lanciato ripetuti avvertimenti riguardo al potenziale pericolo rappresentato dall’influenza aviaria H5N1. Recentemente, una lettera pubblicata su Science ha esortato i governi ad adottare misure immediate contro questo virus, sottolineando che una preparazione tempestiva potrebbe salvare vite umane e mitigare gli impatti economici e sociali. Il virus H5N1, inizialmente rilevato negli uccelli, ha mostrato la capacità di infettare i mammiferi, inclusi i bovini, e in alcuni casi anche gli esseri umani. Sebbene la trasmissione sia avvenuta principalmente dagli animali all’uomo, il rischio di una diffusione da persona a persona è in aumento. Uno studio ha evidenziato che una singola mutazione nel ceppo H5N1 potrebbe facilitare la trasmissione tra esseri umani, rendendo urgente l’adozione di misure preventive.

Per affrontare questa minaccia, gli esperti suggeriscono tre azioni prioritarie: sviluppare vaccini efficaci con tecnologie avanzate come l’mRNA, garantire una comunicazione trasparente per mantenere la fiducia del pubblico e testare e condividere piani pandemici attraverso la collaborazione internazionale. Inoltre, la sorveglianza continua del virus è fondamentale, poiché l’H5N1 continua a mutare e ad adattarsi a nuovi ospiti, aumentando il rischio di una pandemia. Le autorità sanitarie, come i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), monitorano attentamente i casi umani di infezione da H5N1. Recentemente, un uomo di 65 anni in Louisiana è stato infettato da un ceppo mutato del virus. Sebbene non siano state osservate ulteriori trasmissioni, la presenza di mutazioni nella proteina emoagglutinina potrebbe facilitare il contagio tra esseri umani. Gli esperti sottolineano la necessità di mantenere alta l’attenzione e di essere pronti a rispondere a potenziali scenari pandemici.