Un fulmine a ciel sereno ha colpito le Olimpiadi di Parigi 2024: l’allenatore di Marcell Jacobs e del campione olimpico dei 200 metri, Andre De Grasse, Rana Reider, è stato espulso a seguito di accuse di molestie avanzate da tre donne. Secondo quanto riferito dal Times, il Comitato Olimpico Nazionale canadese ha revocato l’accesso di Reider ai Giochi dopo che le donne hanno intentato causa contro di lui in Florida, accusandolo di abusi sessuali ed emotivi.

La notizia delle accuse legali ha spinto USA Track & Field, l’associazione di atletica leggera degli Stati Uniti, a informare prontamente la sua controparte canadese durante l’ultimo weekend.

Inizialmente, i dirigenti olimpici canadesi avevano concesso le credenziali a Reider per partecipare alle Olimpiadi di Parigi. Tuttavia, dopo aver appreso dei casi giudiziari in corso, hanno deciso di ritirare il pass dell’allenatore. È importante sottolineare che la Federazione italiana di atletica leggera non è coinvolta in questa vicenda poiché Reider era stato accreditato dal Canada.

La situazione ha sollevato un’onda di shock e preoccupazione nel mondo dell’atletica leggera, sottolineando ancora una volta l’importanza di garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli atleti e i professionisti dello sport.