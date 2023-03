Lancio di sassi contro polizia, lacrimogeni e cariche

Primi scontri nei pressi dell’Assemblée Nationale fra i manifestanti arrivati per protestare contro la mancata sfiducia al governo per soli 9 voti. Oggetti sono stati lanciati da parte dei manifestanti contro la polizia che aveva dato ordine di dispersione della manifestazione, non autorizzata. In risposta, diverse cariche e lancio di lacrimogeni. La situazione nella capitale francese si presenta molto tesa.



“Quello che non è stato possibile raggiungere con un normale voto parlamentare, lo dobbiamo ottenere con le proteste, gli scioperi, le manifestazioni”: lo ha detto, ai microfoni di BFM TV, il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. “Adesso è ora di passare a una sfiducia popolare”, ha aggiunto il leader della sinistra radicale.