Appello del procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi che rivolgendosi a Filippo Turetta tenta di convincerlo a costituirsi: “E’ un appello – ha spiegato ai giornalisti – al ragazzo affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti. Speravamo di non dover dare questa notizia (il ritrovamento del corpo di Giulia, ndr) – ha proseguito incontrando la stampa – ma la ricostruzione dei fatti che potrebbe fare Turetta sarebbe molto importante, anche per lui stesso. Per questo ribadisco: non continui questa sua fuga e si costituisca“. Ha poi rassicurato: “E’ chiaro che prima o poi verrà ritrovato, è molto meglio che nel suo interesse si consegni. Abbiamo avuto degli avvistamenti ancora in area montana dopo Cortina però questi aspetti ormai sono marginali”.



Cherchi ha spiegato ai numerosi giornalisti in conferenza stampa: “Ciò che ha cambiato l’impostazione dell’indagine è il ritrovamento del corpo; quindi adesso faremo tutti gli accertamenti del caso, sarà disposta un’autopsia per accertare esattamente le cause della morte e quindi quegli accertamenti che sono ‘tutelati’ ed è in questo quadro che ritengo opportuno che ci sia una sua versione dei fatti”.

Tutti gli accertamenti in atto

Il procuratore capo ha infine ribadito: “E’ necessario che si facciano gli accertamenti con il Dna per vedere la compatibilità. Bisogna avere la pazienza di accertare esattamente come sono andati i fatti e quindi anche le modalità del posizionamento della ragazza nell’auto”. Anche perché finora tutte le attività “erano dirette alla ricerca, perché si pensava e si sperava che i ragazzi fossero insieme e fossero vivi”. Ma ora, aggiunge Cerchi, “le cose sono cambiate e quindi anche l’ottica con cui si guardano tutti gli elementi è cambiata. Su questi particolari è necessario vedere con calma le immagini, che non è che non siano state viste. Ma adesso ripercorreremo tutti gli elementi con i tecnici, medici legali e Carabinieri dei Ris, che faranno gli accertamenti e in non molto tempo si potrà avere un quadro se non definitivo, più completo”.

