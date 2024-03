L’Aquila, 60enne trovato morto in strada: ipotesi aggressione

Il cadavere di un uomo tra i 50 e i 60 anni è stato trovato in via Fortebraccio, in prossimità della strada che porta alla sede suore Micarelli, vicino al centro storico dell’Aquila: sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Incerte le cause del decesso e ogni pista investigativa resta per il momento aperta.

Dai primi elementi emersi, sembra che l’uomo abbia avuto una lite con più persone, probabilmente di origini straniere (viste fuggire), per cause da chiarire. Non è escluso che possa aver accusato un malore dopo la lite. Al lavoro la polizia scientifica, l’anatomopatologo e il medico legale. La strada è stata chiusa al traffico veicolare, sin da porta Bazzano, all’altezza del Terminal di Collemaggio.

Fondamentali per ricostruire la dinamica di quello che per il momento sembra propendere maggiormente per un evento di tipo delittuoso, saranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Le forze dell’ordine visioneranno i filmati delle telecamere alla ricerca di indizi che possano portare a individuare la vittima, alla quale ancora non è stato associato un nome e un cognome, ed eventuali responsabilità penali legate a un possibile omicidio.