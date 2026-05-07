Sal Da Vinci annuncia l’addio al programma televisivo Pazzi di Pizza, chiudendo un capitolo televisivo durato cinque stagioni. La decisione, dettata da una nuova fase professionale intensa e ricca di impegni, segna il ritorno dell’artista al centro della scena musicale, con un calendario fitto di concerti e appuntamenti dal vivo dopo il successo a Sanremo 2026.

Il percorso di Sal Da Vinci in tv, affiancato da Fabio Esposito, ha mostrato una dimensione più intima e quotidiana, lontana dai grandi palcoscenici ma vicina al pubblico grazie a un racconto diretto e popolare. Tuttavia, con l’avvicinarsi dell’Eurovision Song Contest e il moltiplicarsi delle date live, conciliare televisione e impegni musicali è diventato impossibile.

La scelta di lasciare il programma non rappresenta una frattura, bensì una necessità: “Concentrare energie e tempo sul palco” è la nuova priorità dell’artista, deciso a sfruttare al massimo lo slancio della sua carriera musicale.

Dopo l’Eurovision, Sal Da Vinci sarà protagonista di un tour estivo e autunnale che toccherà numerose città italiane, tra arene e teatri. Questo fitto calendario conferma il legame saldo con il suo pubblico, sempre attento ai suoi progetti musicali.

Tra gli eventi più attesi spiccano due serate speciali per celebrare i 50 anni di carriera, in programma il 25 e 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli. Subito dopo, prenderà il via il “Live Teatri 2026”, con appuntamenti previsti a partire da ottobre.

Nonostante l’addio a Pazzi di Pizza, non si esclude che alcune delle serate evento possano essere trasmesse in televisione in futuro, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La certezza è che la musica tornerà a essere il fulcro assoluto della carriera di Sal Da Vinci.