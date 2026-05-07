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Sal Da Vinci lascia il programma tv: scelta dolorosa ma obbligata

Sal Da Vinci annuncia l’addio al programma televisivo Pazzi di Pizza, chiudendo un capitolo televisivo durato cinque stagioni. La decisione, dettata da una nuova fase professionale intensa e ricca di impegni, segna il ritorno dell’artista al centro della scena musicale, con un calendario fitto di concerti e appuntamenti dal vivo dopo il successo a Sanremo 2026.

Il percorso di Sal Da Vinci in tv, affiancato da Fabio Esposito, ha mostrato una dimensione più intima e quotidiana, lontana dai grandi palcoscenici ma vicina al pubblico grazie a un racconto diretto e popolare. Tuttavia, con l’avvicinarsi dell’Eurovision Song Contest e il moltiplicarsi delle date live, conciliare televisione e impegni musicali è diventato impossibile.

La scelta di lasciare il programma non rappresenta una frattura, bensì una necessità: “Concentrare energie e tempo sul palco” è la nuova priorità dell’artista, deciso a sfruttare al massimo lo slancio della sua carriera musicale.

Sal Da Vinci durante una performance televisiva

Dopo l’Eurovision, Sal Da Vinci sarà protagonista di un tour estivo e autunnale che toccherà numerose città italiane, tra arene e teatri. Questo fitto calendario conferma il legame saldo con il suo pubblico, sempre attento ai suoi progetti musicali.

Tra gli eventi più attesi spiccano due serate speciali per celebrare i 50 anni di carriera, in programma il 25 e 26 settembre all’Arena Flegrea di Napoli. Subito dopo, prenderà il via il “Live Teatri 2026”, con appuntamenti previsti a partire da ottobre.

Sal Da Vinci sul palco durante un concerto

Nonostante l’addio a Pazzi di Pizza, non si esclude che alcune delle serate evento possano essere trasmesse in televisione in futuro, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La certezza è che la musica tornerà a essere il fulcro assoluto della carriera di Sal Da Vinci.

Ritratto di Sal Da Vinci

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