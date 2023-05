Laura Pausini: un gesto di generosità per la sua amata Romagna

Laura Pausini ha annunciato con un post sui suoi profili social che il compenso previsto per i suoi prossimi tre concerti a Venezia sarà devoluto interamente a tre comuni della sua Romagna nativa. Questo gesto di generosità straordinaria mette in evidenza il profondo legame di Pausini con le sue radici e il suo impegno nel sostenere le comunità in difficoltà.

I tre concerti, previsti in piazza San Marco il 30 giugno, il 1 luglio e il 2 luglio, marcano il ritorno di Pausini sul palco dopo una pausa di quattro anni. “Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente”, ha scritto la cantante.



Le comunità che beneficeranno di questa generosità sono Solarolo, dove Pausini è cresciuta, Castelbolognese, dove vivono i suoi genitori, e Faenza, il luogo della sua nascita e dove vive attualmente sua sorella. Sono questi i luoghi, nelle parole di Pausini, “a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia”.



Il gesto di Pausini va oltre l’atto di donazione: è una testimonianza del suo amore per la Romagna e del suo impegno a sostenere le comunità che hanno contribuito a formare la persona e l’artista che è oggi. È una dimostrazione di solidarietà e di impegno che riflette il cuore generoso di questa straordinaria artista.



“La Romagna è in fiore anche in mezzo al fango”, ha scritto Pausini, riconoscendo le difficoltà affrontate dalla sua gente ma anche la loro resilienza e determinazione. Ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, la comunità non molla mai e cerca sempre tutti i modi possibili per aiutare.



In un periodo di sfide e difficoltà, gesti come quello di Laura Pausini riportano in primo piano il potere della generosità e della comunità. È un promemoria che, anche nei momenti più bui, la compassione e la solidarietà possono fare la differenza, ed è proprio questo il messaggio che Pausini sembra voler trasmettere con il suo gesto.



Un artista non è solo la sua musica, ma anche i valori e gli ideali che rappresenta. Con questo gesto, Laura Pausini non solo dona supporto materiale alle comunità che le sono care, ma trasmette un messaggio di speranza e resilienza che riecheggia lontano. Una lezione preziosa che ci insegna l’importanza di non dimenticare le nostre radici e di restare uniti nelle difficoltà.