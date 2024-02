La comunità di Casalnuovo, in provincia di Napoli, è stata scossa da una tragica notizia che ha visto protagonista un gruppo di giovani in un fatale incidente stradale. La vittima è Maurizio Napolitano, un ragazzo di soli 22 anni, deceduto a seguito del ribaltamento dell’auto su cui viaggiava insieme ad altri due amici, di 23 e 24 anni.

Perdono il controllo del mezzo, l’auto si ribalta: è l’inferno

L’incidente si è verificato lungo via Tavernanova, una strada che si è trasformata in teatro di una scena straziante. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente 23enne ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare, causando il ribaltamento dell’auto che ha portato alla morte immediata di Napolitano e al ferimento grave degli altri due giovani.

I soccorsi, prontamente intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane Napolitano, mentre i sopravvissuti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Nola, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Le loro condizioni sono seguite con attenzione dagli specialisti, in attesa di capire l’evoluzione del loro stato di salute.

Sull’auto, ora posta sotto sequestro dalle autorità competenti, sono stati effettuati tutti i controlli di routine, che hanno confermato la regolarità dei documenti di circolazione e dell’assicurazione. Questo aspetto, purtroppo, non attenua la gravità dell’accaduto né il dolore per la perdita di una vita così giovane.

La salma di Maurizio Napolitano è stata trasferita al 2° policlinico di Napoli per gli esami autoptici, che saranno fondamentali per chiarire le cause precise della morte e fornire risposte ai tanti interrogativi che questo tragico evento ha sollevato.