L’avvocato di Filippo? È shock. Andatevi a leggere quei suoi post maschilisti: “Ragazzine vestite da pu***?”

Emanuele Compagno, avvocato e Filippo Turetta

Valanga di critiche su Emanuele Compagno, avvocato difensore di Filippo Turetta. Al centro delle polemiche alcuni suoi post maschilisti. La denuncia del Fatto Quotidiano, con Charlotte Matteini. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato ironicamente: “Beh l’avvocato di Turetta ne sta uscendo bene”. “Nella giornata contro la violenza alle donne è giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti. E giusto ricordare tutti di fronte alla violenza”, ha scritto ad esempio l’avvocato di Filippo Turetta.

L'avvocato di Filippo Turetta pic.twitter.com/HjzydzKNRu — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) November 22, 2023

Ancora. “Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da pu… in giro per il paese. E nemmeno perché i genitori accompagnino i figli a disturbare per le famiglie suonando campanelli. Vergognatevi”. “Ho assistito ieri ad una scandalosa puntata di ‘Cartabianca’ con Bianca Berlinguer in tema violenza alle donne – scrive il 5 maggio del 2021 – La donna veniva trattata come una menomata, come un’incapace. Se ubriaca è scusata. L’alcol è una scusante per la donna, mentre non lo è per l’uomo”.