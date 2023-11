Salta il viaggio a Dubai, le condizioni di salute di Papa Francesco. “Sono ancora vivo”, scherza Papa Francesco sulle sue condizioni di salute nel corso di un’udienza con i partecipanti al seminario di ‘Etica nella gestione della salute’. Poi aggiunge di essere affetto da una “bronchite molto acuta e infettiva”. Ma, chiosa, “grazie a dio non era polmonite”. Bergoglio precisa inoltre di prendere “ancora antibiotici” nonostante la febbre sia passata.

Papa Francesco nelle sue recenti uscite pubbliche

Papa Francesco, la situazione clinica

Bergoglio ha spiegato i motivi dell’annullamento del viaggio previsto a Dubai, imposto dai medici. “Lì fa molto caldo e si passa dal caldo all’aria condizionata. E in questa situazione bronchiale non è conveniente”. Il pontefice sottolinea anche che “la salute poco curata lascia il posto alla fragilità. Mi piace molto la medicina preventiva, perché previene prima che arrivino gli eventi”.

In conclusione, parla anche della necessità di assicurare il benessere della persona e “non cercare solo soluzioni mediche o farmacologiche. Scusatemi perché non posso parlare di più, ma non ne ho la forza”. Alle sue parole è seguito un lungo applauso dei presenti.

A parte le battute del papa, persistono le preoccupazioni per le sue condizioni di salute, complice anche l’età che avanza. Bergoglio soffre di acciacchi sempre più gravi che più di una volta hanno fatto temere il peggio per lui. Più di uno sono ad esempio i ricoveri al Policlinico Gemelli di Roma a cui è stato costretto il Pontefice negli ultimi anni.