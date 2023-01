Harry accusa la famiglia reale: “Reazione orribile quando è morta Elisabetta”

Ha ottenuto una enorme risonanza mediatica e social l’annunciata intervista concessa dal principe Harry al conduttore di Itv Tom Bradby. Intervista che è soltanto la prima di una lunga serie prevista per lanciare l’ultimo libro autobiografico del duca di Sussex, dal titolo ‘Spare, il minore’, che è in uscita proprio in queste ore in tutto il mondo. E, come del resto ci si attendeva, Harry non ha tradito le attese, mettendosi subito a lanciare gravi accuse contro i suoi familiari.

L’intervista di Harry a Itv

“Il giorno in cui lei è morta c’è stata solo una reazione davvero, davvero orribile da parte dei membri della mia famiglia. – picchia duro Harry contro i suoi familiari nel corso dell’intervista – Loro erano in disparte e poi i briefing, le indiscrezioni, le soffiate. Ero tipo, siamo qui per celebrare la vita della nonna e piangere la sua perdita. Possiamo stare insieme come una famiglia? Mi siedo qui ora di fronte a voi e cerco una famiglia, non un’istituzione, voglio una famiglia”.

“E capisco quanto possa essere difficile per alcuni di loro riuscire a separare le due cose. – prosegue Harry nel suo sfogo – Ma per me ci deve essere una separazione, visto tutto ciò a cui ho assistito e sperimentato nel corso degli anni. Io sono aperto, voglio bene a mio padre e mio fratello. Ma io non li riconosco più, come loro sembrano non riconoscere me. Per rifarsi la reputazione a scapito di me e Meghan, certi membri della mia famiglia sono andati a letto con il diavolo”.

Secondo alcune indiscrezioni, i due fratelli William e Harry chiesero al padre Carlo di non sposare Camilla dopo la morte di Diana, racconta ancora Harry secondo il quale, a quel punto, “sono iniziati a uscire sulla stampa articoli sulle conversazioni private tra la mia matrigna e William. A parte mio fratello, solo un’altra persona poteva passare tutto alla stampa. Dopo la morte di mia madre, Camilla era la cattiva agli occhi dell’opinione pubblica, doveva riabilitare la sua immagine. Questo lo ha resa pericolosa ai miei occhi, proprio per i rapporti sempre più fitti con i tabloid”.

Secondo Harry, inoltre, William e Kate avrebbero “passato articoli ai tabloid contro me e Meghan, facendo figurare lei come stereotipo dell’arrivista ‘birazziale’ e chiamandola, appunto, in questo modo o ‘americana’ o, ancora, ‘attrice’ in senso spregiativo. Non l’hanno mai fatta sentire benvenuta nella Royal Family, che anzi ha fatto sì che andasse via. Il punto è che, come i tabloid, tutti pensavano che sarebbe scappata solo Meghan. Invece sono andato via anche io”, conclude.

