Le Iene accusano il Pd: “Non pagano, mani in tasca alle famiglie”

Le Iene scatenate contro il Pd. Durante l’ultima puntata dello show di Italia 1, andata in onda martedì 14 marzo, l’inviato Filippo Roma denuncia il caso del circolo Dem del quartiere Torpignattara, a Roma. Secondo l’accusa del giornalista, il Pd non pagherebbe da cinque anni le rate condominiali dovute, raggiungendo una morosità di circa 10mila euro. Le Iene intervistano i residenti nello stesso condominio, inviperiti contro il partito passato in questi giorni dalle mani di Enrico Letta a quelle di Elly Schlein. E le accuse che lanciano sono gravissime: gli inquilini rischiano di dover pagare dai 1.000 ai 1.500 euro a testa per un debito non loro.

“Il problema di questo circolo è che il Pd non paga le rate condominiali da cinque anni. – racconta un’inquilina del palazzo di Torpignattara all’inviato de Le Iene – Per cui ci stanno mettendo nella condizione di dover sostenere noi queste spese. Parliamo di un debito di più o meno 10mila euro, sono un sacco di soldi”. E un’altra inquilina spiega che “noi abbiamo fatto anche dei decreti ingiuntivi per recuperare questa morosità, ma non abbiamo avuto risposta. Zero. Neanche quando abbiamo provato a contattarli”.

“Pagare quei soldi per noi è un problema. Perché è uno stipendio. Ed è impensabile pagare 1.500 euro per chiudere i buffi di un partito”, si lamenta con Le Iene un altro inquilino del palazzo di Torpignattara dove si trova il circolo Pd. “Come partito di sinistra dovrebbero darci l’esempio. – attacca un altro ancora – E invece in questo caso siamo noi che glielo stiamo dando. Qua ci sono famiglie che stanno veramente messe male per colpa loro. Noi non abbiamo più soldi per pagare e siamo al limite della sopportazione”.