Le nuove frontiere dell’e-commerce: tendenze e tecnologie emergenti

Nel corso degli ultimi anni, il panorama economico ha subito profonde trasformazioni, iniziate con l’avvento della rivoluzione digitale, l’irruzione della pandemia da Covid-19 e ora accentuate dall’instabilità socio-politica globale.

Tutti questi cambiamenti hanno avuto un impatto significativo sull’e-commerce, portandolo a un’espansione e un’evoluzione, stimolato dai cambiamenti sociali e quindi della clientela di riferimento che ad oggi è molto diversa da qualche anno fa.

Anche gli strumenti tecnologici sono mutati e hanno fornito nuove possibilità, come ad esempio l’uso sempre più ampio di un gestionale per e-commerce , al fine di rispondere con prontezza alle mutevoli esigenze del mercato.

In questo articolo, approfondiremo quindi quali sono le ultime tendenze e le tecnologie in merito al mondo dello shopping online, così da fare una piccola previsione di quale sarà il futuro del settore.

Dal post-pandemia ad oggi: come sta cambiando la società degli acquisti online

Il mondo degli acquisiti ha già avuto un suo primo mutamento qualche anno fa con l’arrivo della rivoluzione digitale, che ha reso computerizzate molte attività quotidiane tra cui lo shopping.

Tutto ciò ha avuto un’enorme spinta in avanti con la pandemia da Covid-19, che ha costretto molte persone a restare a casa e altrettanti esercenti a chiudere momentaneamente le proprie attività.

La possibilità di fare compravendita sul web ha aiutato il mondo in questa occasione, mettendo in risalto tutti i suoi vantaggi sia per gli acquirenti che per gli imprenditori.

Comprare usando solo i propri dispositivi elettronici, senza muoversi da casa, è estremamente comodo e ha spinto tantissime persone a preferire questo nuovo modo. Per le aziende, invece, tutto ciò si traduce in un risparmio, non dovendosi appoggiare a una sede fisica con tutte le sue spese.

Non solo il Covid, ma vi sono stati altri cambiamenti all’interno della società che hanno portato al successo degli e-commerce: primo fra tutti, il nuovo potere di acquisto della Generazione Z.

È evidente che, essendo nati quando la tecnologia ha avuto il suo boom, la Gen Z preferisca tali mezzi ai classici spostamenti tra negozi. Questi sono gli anni in cui loro stanno entrando nel mondo del lavoro, accrescendo quindi il proprio potere di acquisto.

Infine, la sostenibilità economica e ambientale sta avendo una certa importanza attualmente, diventando uno dei valori principali di molte categorie di compratori che ad oggi preferiscono acquistare da aziende che abbiano a cuore il voler evitare sprechi.

Le risposte aziendali a queste richieste

Da una prima analisi, è emerso in che modo le aziende stiano rispondendo a tutte queste nuove esigenze: oltre che implementare i propri e-commerce, ci sono state delle prime evoluzioni in merito.

Nel campo del marketing, ad esempio, si assiste a una maggiore personalizzazione delle comunicazioni e all’esplorazione di nuovi canali pubblicitari, come l’Audio Advertising e la Connected TV.

Parallelamente, nell’ambito dei pagamenti, si osserva un’evoluzione verso soluzioni più flessibili e immediate, come il Buy Now Pay Later, per ridurre il tasso di abbandono dei carrelli e migliorare la fidelizzazione del cliente.

In termini logistici, l’attenzione si concentra sull’ottimizzazione dei processi e sull’implementazione di pratiche sostenibili, come l’utilizzo di veicoli elettrici per la distribuzione last mile.

Infine, nel customer care, si nota una trasformazione del ruolo, da centro di costo a fonte di valore, grazie all’impiego di tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza del cliente.

L’influenza delle nuove tecnologie

L’impatto delle nuove tecnologie sull’eCommerce è notevole, in quanto ha ridefinito radicalmente il panorama degli acquisti.

Una delle tendenze più significative è l’adozione della “piattaforma headless”, che separa il backend dall’interfaccia utente, permettendo una gestione più flessibile e una personalizzazione dei servizi.

È proprio la personalizzazione dell’esperienza di acquisto ad essere sempre più rilevante, supportata dall’impiego di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale.

La realtà aumentata e virtuale stanno diventando popolari per offrire esperienze immersive agli utenti, ma avrà ancora bisogno di un pochino di tempo per essere ottimizzata.

Anche la logistica e la spedizione sono fondamentali ad oggi, con la necessità di soddisfare le aspettative dei clienti in merito a precisione e velocità, e richiedono quindi alte tecnologie interne all’impresa per ottimizzare la gestione del processo.

Infine, la sicurezza dei dati e l’affidabilità delle consegne sono prioritari nell’acquisto online ed è importante che le aziende investano in queste tecnologie per garantire la risposta alle esigenze.

Il supporto dei gestionali per e-commerce

Date tutte queste nuove necessità da parte del cliente medio, sempre più aziende stanno riconoscendo il valore dei gestionali per e-commerce per migliorare le prestazioni del proprio store online.

Questi strumenti consentono infatti di automatizzare processi cruciali come l’aggiornamento dei prezzi e delle schede prodotto, la gestione degli ordini e l’importazione delle merci dal sito.

Tutto ciò, in definitiva, semplifica notevolmente la gestione del negozio sul web, consentendo di conseguenza agli imprenditori di concentrarsi maggiormente sull’espansione del proprio business e sull’offerta di un’esperienza di acquisto ottimizzata ai clienti.