Le ultime foto di Giulia Tramontano…

Le indagini sulla tragica morte di Giulia Tramontano hanno rivelato immagini che delineano i momenti finali della sua vita, uccisa dal reo confesso Alessandro Impagnatiello. Ecco come si sono svolti quegli eventi fatali, catturati dalle telecamere: Foto 1 (16.20): Dopo aver confermato il suo arrivo all’incontro con A.C., l’altra fidanzata di Impagnatiello, Giulia esce da casa in via Novella, Senago. Sabrina Paulis, sua suocera, e Luciano Picchioldi, compagno di Sabrina, la accompagnano. Conoscono il tradimento di Alessandro e offrono un passaggio a Giulia. La destinazione finale: Armani Café, via Manzoni. Foto 2 (16.56): Impagnatiello, nonostante le insistenze di Giulia, abbandona il lavoro e torna a Senago in scooter, parcheggiandolo in strada. Qui attenderà il ritorno di Giulia.

Foto 3 (16.57): Allo stesso tempo, Giulia arriva all’Armani Café, dove A.C., al suo ultimo giorno di lavoro, la accoglie con un abbraccio. All’interno, condividono storie di tradimento e inganno.

Foto 4 (18.20): Una telecamera riprende Giulia mentre cammina verso la fermata Montenapoleone del metrò. Invia messaggi sarcasmi e di rabbia ad Impagnatiello, suggerendo che la loro relazione è finita e annunciando il suo ritorno a casa.

Foto 5 (19.06): Giulia torna a Senago in auto, pronta a confrontarsi con Impagnatiello. Purtroppo, questa sarà l’ultima volta che viene vista in vita. Poco dopo, una vicina di casa sente una breve e intensa discussione provenire dall’appartamento, seguita da un silenzio inquietante.

Foto 6 (2.38 del 31 maggio): Una telecamera riprende la Volkswagen T-Roc di Impagnatiello mentre attraversa via della Liberazione, a Senago. Dopo tentativi falliti di occultare il corpo di Giulia e averne falsamente denunciato la scomparsa, il barman si dirige verso via Monte Rosa. In un nascondiglio, si sbarazza dei sacchi che contengono il corpo di Giulia e il feto del loro figlio, Thiago.



L’intera comunità è sotto shock per la gravità degli eventi. Le indagini proseguono per ricostruire i dettagli della tragedia e per assicurare che la giustizia venga fatta.