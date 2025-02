Le vecchie SIM vanno in pensione: ecco la rivoluzione che sta cambiando gli smartphone

Le eSIM, o “embedded SIM”, rappresentano una significativa evoluzione nel campo della telefonia mobile. A differenza delle tradizionali schede SIM fisiche, le eSIM sono integrate direttamente nei dispositivi, eliminando la necessità di una scheda separata. Questa innovazione non solo semplifica il processo di attivazione e gestione dei servizi mobili, ma offre anche vantaggi ambientali, riducendo l’uso di plastica e altri materiali impiegati nella produzione delle SIM tradizionali.

Secondo un articolo de The Social Post, nel 2021 sono stati prodotti oltre 686 milioni di dispositivi dotati di eSIM, e si prevede che questo numero raggiungerà 1,2 miliardi entro la fine del 2025. Questa crescita esponenziale è alimentata dalla crescente adozione della tecnologia eSIM in tutto il mondo. Ad esempio, l’Unione Europea ha implementato regolamenti che richiedono l’inclusione di eSIM in tutti i nuovi dispositivi mobili a partire dal 2023, mentre negli Stati Uniti si stima che entro il 2025 il 75% dei dispositivi venduti sarà equipaggiato con eSIM.

I vantaggi delle eSIM sono molteplici. Oltre alla riduzione dell’impatto ambientale, le eSIM facilitano la gestione e gli aggiornamenti da remoto, eliminando la necessità di interventi fisici per sostituire o aggiornare la scheda SIM. Questo è particolarmente utile per i viaggiatori, poiché consente di passare facilmente a un operatore locale senza dover acquistare una nuova SIM fisica nel paese di destinazione. Inoltre, la possibilità di memorizzare più profili su una singola eSIM offre una flessibilità senza precedenti per gli utenti che necessitano di gestire più numeri o piani tariffari.

Nonostante i numerosi benefici, la transizione verso le eSIM presenta alcune sfide. La compatibilità dei dispositivi è un fattore cruciale; non tutti gli smartphone attualmente in uso supportano la tecnologia eSIM, rendendo necessario un aggiornamento hardware per poter usufruire di questa innovazione. Inoltre, la diffusione delle eSIM richiede un adeguamento da parte degli operatori di telefonia mobile, che devono aggiornare le proprie infrastrutture e offrire supporto adeguato per la gestione delle eSIM. Tuttavia, con l’aumento della domanda e l’adozione crescente a livello globale, è probabile che queste sfide vengano superate, rendendo le eSIM lo standard predominante nel settore della telefonia mobile nei prossimi anni.