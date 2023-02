Lecco, la scrittrice trovata morta in auto in riva al lago: è giallo

La donna il cui corpo è stato ritrovato questa mattina all’interno di un’automobile su una spiaggia del lago di Lecco ha un nome e un cognome. Sono quelli della scrittrice e psicologa di 67 anni, Maria Cristina Jansenn. Ancora ignoti i motivi del suo decesso. Gli inquirenti intanto stanno cercando di capire se si sia trattato di un suicidio, oppure se si tratti di un caso di omicidio. La zona viene perlustrata palmo a palmo. Ma al momento non sembrano essere emersi particolari decisivi.

Morta scrittrice sul lago di Lecco

Il corpo della donna morta sul lago di Lecco ha un nome

Maria Cristina Jansenn aveva 67 anni, era madre di due figli e originaria di Milano, anche se da diversi anni si era stabilita in Toscana. Risulta abitasse dal 2006 a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. La donna, che di mestiere faceva la psicologa e la scrittrice, è stata ritrovata priva di vita all’interno di una Fiat Panda, sui sedili posteriori per la precisione. La macchina si trovava nei pressi del lago di Lecco in località Rivabella.

Chi era Maria Cristina Jansenn

Secondo quanto si apprende, Maria Cristina Jansenn aveva prestato servizio per molti anni nell’ambito della salute mentale e nella riabilitazione di soggetti svantaggiati. Aveva ricoperto anche il ruolo di formatrice. La sua carriera si era poi conclusa con l’incarico di giudice onorario presso il Tribunale dei minori di Firenze.

Come appena accennato, non sono ancora note le cause della sua morte. E neanche i motivi che la avevano spinta fino a Lecco. Proprio per questo motivo i magistrati hanno disposto l’immediata autopsia della salma della psicologa. Attesa anche per le testimonianze di amici e parenti. Per fugare ogni dubbio, inoltre, una squadra di sommozzatori sta scandagliando i fondali del lago di Lecco, nei pressi del luogo dove è stato ritrovato il corpo di Maria Cristina Jansenn. Aggiornamenti importanti sul caso sono attesi nelle prossime ore. Non sono esclusi colpi di scena.

