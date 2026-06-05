L’Europa richiama l’Italia: industria debole, tasse sul lavoro e sanità sotto pressione. Ma il nodo vero resta la sovranità economica

Le nuove raccomandazioni della Commissione europea all’Italia arrivano in un momento particolarmente delicato. Il Paese si trova infatti dentro una doppia pressione: da una parte la necessità di rispettare il nuovo quadro di regole fiscali europee, dall’altra l’urgenza di difendere competitività industriale, sicurezza energetica e capacità di crescita in uno scenario internazionale sempre più instabile.

Il giudizio di Bruxelles è netto, anche se formulato nel linguaggio tecnico tipico delle istituzioni comunitarie. L’Italia cresce poco, ha un debito pubblico ancora molto elevato, una produttività stagnante, una strategia industriale ritenuta troppo debole e un sistema fiscale che continua a pesare eccessivamente sul lavoro. A questo si aggiungono le criticità della sanità pubblica, i ritardi nella modernizzazione amministrativa, il tema del catasto e la vulnerabilità energetica, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla possibilità di nuovi shock sui prezzi.

Il punto politico, però, è più profondo. Le raccomandazioni europee non sono semplicemente un elenco di correzioni tecniche. Sono anche il segnale di un rapporto sempre più complesso tra l’Italia e l’Unione europea: Bruxelles chiede riforme, disciplina e selettività nella spesa; Roma cerca margini di flessibilità per difesa, energia e investimenti strategici. In mezzo c’è la questione decisiva: quanto spazio reale resta alla politica economica nazionale dentro una cornice europea sempre più vincolante?

Il quadro economico: crescita debole e produttività ferma

Secondo la Commissione europea, il principale problema italiano resta la bassa crescita. Il PIL ha rallentato nel 2025 e le previsioni indicano un’espansione molto contenuta anche per il biennio successivo. Non si tratta di una semplice difficoltà congiunturale, ma di una fragilità strutturale che accompagna l’Italia da oltre vent’anni.

Il nodo centrale è la produttività. Il Paese continua a creare occupazione, ma non riesce a trasformare questa crescita del lavoro in un aumento proporzionato della ricchezza prodotta. In altre parole, più persone lavorano, ma il sistema economico nel suo complesso continua a generare valore aggiunto troppo lentamente.

Per Bruxelles le cause sono note: dimensione ridotta di molte imprese, investimenti insufficienti in ricerca e innovazione, frammentazione territoriale, ritardi infrastrutturali, divario Nord-Sud, costi energetici elevati e un ambiente imprenditoriale ancora poco favorevole alla crescita dimensionale.

È qui che arriva una delle critiche più rilevanti: l’Italia, secondo la Commissione, non avrebbe ancora una strategia industriale abbastanza chiara, selettiva e coerente. Il Libro Bianco “Made in Italy 2030” viene considerato un primo passo, ma non sufficiente. Il problema, secondo Bruxelles, è l’assenza di priorità precise, di una governance forte e di un collegamento più netto tra politica industriale, infrastrutture, ricerca e territori.

Questa osservazione colpisce un punto sensibile. In una fase in cui Stati Uniti e Cina usano massicciamente la politica industriale per difendere tecnologia, energia, difesa e manifattura, l’Italia rischia di restare intrappolata in una politica di incentivi dispersiva, poco stabile e poco strategica.

Debito pubblico e vincoli europei

Il secondo grande tema è il debito. La Commissione riconosce alcuni miglioramenti sul fronte del deficit, ma segnala che il rapporto debito/PIL resta su livelli molto elevati e dovrebbe continuare ad aumentare nel breve periodo.

Secondo Bruxelles, l’Italia deve rispettare il percorso di aggiustamento concordato con il Consiglio europeo, mantenendo sotto controllo la crescita della spesa netta. È il cuore del nuovo sistema di governance economica europea: meno enfasi sui vecchi parametri rigidi, più attenzione ai piani nazionali di medio periodo, ma comunque dentro un quadro di sorveglianza molto stringente.

Il problema è che questa disciplina arriva in una fase in cui il Paese avrebbe bisogno di investire molto di più: industria, energia, sanità, difesa, infrastrutture, innovazione, adattamento climatico. È il paradosso italiano ed europeo: si chiede crescita, ma si continua a chiedere anche prudenza di bilancio; si invoca la competitività, ma si limita lo spazio fiscale necessario per finanziarla.

La Commissione apre però a una forma di flessibilità legata alla difesa. Nel nuovo scenario geopolitico, segnato dalla guerra in Ucraina e dall’instabilità internazionale, Bruxelles consente agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi per rafforzare la spesa militare. L’Italia ha chiesto che questa logica possa essere estesa anche alla sicurezza economica ed energetica, soprattutto davanti a crisi come quella di Hormuz o a nuovi aumenti dei prezzi di petrolio e gas.

È una richiesta politicamente significativa: se la difesa viene considerata una priorità strategica, perché non dovrebbe esserlo anche l’energia?

Energia: aiuti sì, ma temporanei e mirati

Sul fronte energetico, la Commissione adotta una posizione prudente. Bruxelles riconosce che l’Italia resta vulnerabile agli shock dei prezzi internazionali, soprattutto per la forte dipendenza da energia e materie prime importate. Tuttavia invita il governo a evitare misure generalizzate e costose.

Il messaggio è chiaro: gli aiuti contro il caro energia devono essere temporanei, mirati alle famiglie vulnerabili e alle imprese più esposte, e non devono ridurre gli incentivi al risparmio energetico.

Questo significa che Bruxelles guarda con diffidenza a interventi troppo ampi, come tagli generalizzati alle accise o sostegni estesi a intere categorie. La logica europea è quella della selettività: aiutare solo dove necessario, evitando che il bilancio pubblico assorba costi permanenti.

Dal punto di vista contabile il ragionamento è comprensibile. Dal punto di vista politico, però, il tema è più complesso. In un Paese come l’Italia, dove il costo dell’energia incide direttamente sulla competitività industriale, limitarsi a interventi mirati può non bastare. Il rischio è che le imprese energivore continuino a pagare prezzi più alti rispetto ai concorrenti americani o asiatici, perdendo progressivamente quote di mercato.

Il fisco: meno tasse sul lavoro, più pressione su altre basi imponibili

Una delle raccomandazioni più delicate riguarda il sistema fiscale. La Commissione sostiene che l’Italia continui a dipendere troppo dalla tassazione del lavoro, con un cuneo fiscale ancora elevato per molti lavoratori.

Bruxelles invita quindi a spostare parte del carico fiscale verso basi imponibili considerate meno dannose per la crescita: consumi, patrimoni, rendite, tassazione ambientale, revisione delle agevolazioni fiscali e riduzione dei sussidi dannosi per l’ambiente.

In linea teorica, il principio è semplice: tassare meno il lavoro dovrebbe favorire occupazione, redditi e competitività. Il problema nasce quando si deve decidere da dove recuperare il gettito.

È qui che entra il tema del catasto. La Commissione osserva che i valori catastali italiani non sono stati sistematicamente avvicinati ai valori di mercato e richiama l’impegno dell’Italia ad aggiornare almeno gli immobili non correttamente censiti e quelli che hanno beneficiato di interventi pubblici di riqualificazione energetica o edilizia.

Formalmente non si parla di una patrimoniale generalizzata. Politicamente, però, il tema resta esplosivo. In Italia la casa è una componente centrale del risparmio familiare e ogni intervento sul catasto viene percepito come possibile anticamera di nuove tasse.

Sanità pubblica: liste d’attesa e divari territoriali

Tra le raccomandazioni più rilevanti c’è anche quella sulla sanità. La Commissione segnala un peggioramento dell’accesso alle cure, l’aumento delle liste d’attesa, la crescita della spesa privata sostenuta direttamente dai cittadini e le forti differenze territoriali tra le regioni.

Il richiamo europeo riguarda soprattutto l’attuazione della riforma della sanità territoriale prevista dal Pnrr. Case della comunità, ospedali di comunità, telemedicina, assistenza domiciliare e digitalizzazione dovrebbero rafforzare il sistema sanitario fuori dagli ospedali, riducendo la pressione sui pronto soccorso e migliorando la presa in carico dei pazienti cronici.

Il problema, ancora una volta, è l’attuazione. Costruire strutture non basta se poi mancano medici, infermieri, personale tecnico, sistemi digitali interoperabili e risorse continuative per mantenerle operative.

La Commissione insiste anche sulla necessità di affrontare la carenza di personale sanitario, migliorare le condizioni di lavoro e rendere più attrattive professioni come infermieri, medici di base e medici d’emergenza.

La raccomandazione più politica: l’Italia deve scegliere una direzione industriale

Il passaggio più importante, però, resta quello sulla strategia industriale. Bruxelles chiede all’Italia una politica più selettiva, meno dispersiva e più orientata ai settori strategici.

È un tema centrale perché riguarda il futuro del Paese. L’Italia ha ancora una base manifatturiera importante, ma rischia di perdere terreno se non riesce a collegare industria, energia, ricerca, difesa, digitale e infrastrutture.

La Commissione critica la frammentazione degli incentivi, la mancanza di priorità chiare e l’assenza di un disegno territoriale forte, soprattutto per il Mezzogiorno. Il rischio è che la politica industriale resti una somma di misure parziali, senza una vera architettura nazionale.

Su questo punto il richiamo europeo intercetta un problema reale. Ma apre anche una domanda politica: una strategia industriale italiana può essere costruita davvero se il quadro di bilancio, aiuti di Stato, energia e commercio viene definito in larga parte a livello europeo?

Conclusione

Le raccomandazioni dell’Unione europea all’Italia non sono un semplice esercizio burocratico. Sono una fotografia dei punti deboli del Paese: crescita bassa, debito alto, produttività stagnante, sanità in affanno, pressione fiscale sul lavoro, catasto irrisolto, politica industriale ancora troppo fragile.

Ma sono anche il segnale di una tensione più ampia. L’Italia viene invitata a modernizzarsi, investire, rafforzare la competitività e costruire una strategia industriale. Allo stesso tempo deve rispettare vincoli fiscali stringenti e limitare gli interventi pubblici troppo ampi.

È dentro questa contraddizione che si gioca il vero rapporto tra Roma e Bruxelles.

L’Europa chiede riforme e prudenza. L’Italia chiede margini per difendere industria, energia e sicurezza economica. La questione decisiva sarà capire se le raccomandazioni europee riusciranno davvero ad aiutare il Paese a crescere o se finiranno per restringere ulteriormente lo spazio politico necessario a costruire una vera strategia nazionale.