“L’hanno trovato”. Liliana Resinovich, colpo di scena: cambia tutto per Visintin

Un elemento inedito si aggiunge al complesso caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita a Trieste il 5 gennaio 2022, dopo tre settimane dalla sua scomparsa. Il quotidiano Il Piccolo ha rivelato un particolare che coinvolge il marito della vittima, Sebastiano Visintin, attualmente indagato per omicidio.

Nel novembre 2022, circa un anno dopo la misteriosa sparizione della moglie, Visintin avrebbe consegnato un proprio telefono Samsung in dono a una conoscente, la youtuber Paola Calabrese. Questo dispositivo è stato successivamente sequestrato dagli inquirenti il 21 settembre 2023 e, su disposizione della pm Ilaria Iozzi, sarà sottoposto a ulteriori accertamenti tecnici per verificare la presenza di elementi rilevanti per l’inchiesta.

La dichiarazione della youtuber

Già nel settembre 2023, Paola Calabrese era stata ascoltata dalla Squadra Mobile di Trieste. Durante l’interrogatorio, ha riferito di aver ricevuto il telefono come regalo di compleanno: «Gli avevo detto che il mio cellulare si era rotto, e lui ne ha approfittato per regalarmene uno», ha dichiarato agli investigatori.

Indagini in corso sul dispositivo

L’esame del telefono potrebbe risultare cruciale per far luce su ulteriori aspetti del caso. La Procura intende accertare se il dispositivo contenga tracce, messaggi, chiamate o file collegati al periodo della scomparsa di Liliana Resinovich o ai mesi successivi.

Un caso che, a quasi tre anni di distanza, continua a suscitare grande attenzione pubblica e resta avvolto da numerosi misteri. Con questa nuova pista investigativa, le autorità sperano di sciogliere alcuni dei tanti dubbi ancora irrisolti.